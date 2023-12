Salah piše istoriju, Liverpul je na vrhu Premijer lige

​Fudbaleri Liverpula pobijedili su u gostima ekipu Kristal Palasa rezultatom 1:2 u 16. kolu engleske Premijer lige. Egipatski fudbaler Mohamed Salah ispisao je istoriju najtrofejnijeg engleskog kluba.

Meč je obilježio Salah, koji je postigao jubilarni 200. pogodak za Liverpul u svim takmičenjima i 150. u Premijer ligi. Nakon toga, Egipćanin je i proigrao Eliota u nadoknadi za preokret, te je tako ponio epitet igrača utakmice.

Prvo poluvrijeme bilo je prilično nezanimljivo, Liverpul je imao jalovu inicijativu i nije uputio nijedan udarac u okvir gola.

Na drugoj strani, Palas je imao najbolju šansu u 28. minutu kada je poslije kontre i akcije po desnoj strani, Aju pronašao Lermu koji je gađao iz prve, ali je Alison maestralno intervenisao.

Drugo poluvrijeme bilo je znatno uzbudljivije, posebno što je ušao Mateta umjesto Eduara. Upravo je on naterao Kvansu da ga obori i tako napravi jedanaesterac u 57. minutu. On je i preuzeo odgovornost i pogodio za 1:0.

Liverpul je zaigrao bolje tek poslije primljenog gola, Jirgen Klop je odmah uveo Gakpa i Konatea, potom i Džonsa i Eliota i krenuo u totalnu ofanzivu.

Domaći su ostali sa igračem manje u 75. minutu kada je Aju zaradio drugi žuti karton.

Liverpulu je bio potreban samo jedan minut da dođe do izjednečenja sa igračem više. Džons mu je odložio loptu, a Salah gađao, lopta je pogodila jednog defanzivca, promijenila pravac i završila u mreži. To je bio Salahov jubilarni 200. pogodak u dresu Liverpula.

Gosti su do kraja dominirali i stvarali šanse i na startu nadoknade vremena došli do velike pobjede. Salah je proigrao Eliota, koji je krenuo u solo prodor, prelako je došao do odlične pozicije za udarac i pogodio za 1:2!

Tu nije bio kraj, naprotiv, u posljednjim trenucima meča Andersen je poslije prekida gađao glavom, Alison je sjajnom intervencijom sačuvao siguran pogodak.

Liverpul je privremeno preuzeo prvo mjesto i sada je pritisak na Arsenalu koji u 18.30 gostuje Aston Vili. Kristal Palas je 14. sa 16 bodova.

