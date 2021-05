Salah poručio svjetskim liderima: Sad je dosta

Jedan od najboljih fudbalera svijeta Mohamed Salah javno je izrazio svoje nezadovoljstvo nakon novog sukob izraelske vojke i pripadnika pokreta Hamas, a u svom obraćanju je čak javno prozvao i premijera Velike Britanije Borisa Džonsona.

"Pozivam sve svjetske vođe, uključujući i premijera države koja je posljednje četiri godine moj dom, da naprave sve što je u njihovoj moći kako bi odmah zaustavili nasilje i spriječili dodatne nevine žrtve. Sad je dosta", poručio je Salah na Twitteru.

Raketni napadi između Izraela i Palestine su uslijedili nakon izbijanja nemira u blizini džamije Al-Aksa u Jerusalimu.

Posljednjih nekoliko dana ramazana, izraelska policija se sukobila s vjernicima koji su dolazili u džamiju zbog čega je Hamas ispalio niz raketa na Izrael.

Nakon toga, situacija eskalira, Izrael takođe napada raketama pojas Gaze i ubija najmanje 15 ljudi među kojima je bio veliki broj djece.

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson