Salah zatražio transfer iz Liverpula?

Egipatski fudbaler Mohamed Salah bi trebalo da je zadovoljan u Liverpulu, ali ne ako je vjerovati pisanju španskih medija.

Španski "AS" objavio je vijest o navodnoj svađi Salaha i menadžera Liverpula Jirgena Klopa, do koje je došlo pred meč "redsa" i Porta u Ligi šampiona.

Salah je navodno iznio nezadovoljstvo svojim statusom u klubu i otkrio Klopu da želi da napusti ekipu tokom ljetnjeg prelaznog roka, a "AS" je saznao da je ekipa u koju želi da se preseli "njihov" Real Madrid.

Mnogima je bilo jako teško da povjeruju u takve tračeve, a spekulacije o nezadovoljstvu Salaha prekinuo je njegov agent Rami Abas.

On je na Tviteru vrlo dovitljivo napisao "Talking out of their AS again I see", aludirajući na to da španski portal barata netačnim informacijama.

Napadač Liverpula je prošlog ljeta potpisao novi, petogodišnji ugovor sa vicešampionom Engleske, a iako ne igra onoliko dobro ove sezone koliko je igrao prošle, dijeli prvo mjesto na listi strijelaca sa Serhiom Aguerom (19).

(b92)