Salaha vrijeđali jer je musliman, objavljen i snimak

Utakmica Premier lige Engleske između Vest Hema i Liverpula (1:1) imaće i treće poluvrijeme.

Naime, na društvenim mrežama i YouTubeu objavljen je snimak užasnih uvreda na račun Mohameda Salaha dok se egipatski reprezentativac spremao izvesti korner.

"J***ni musliman", "muslimansko go**o", "muslimanska pi**a" , sve uvrede bile su povezane s religijom koju praktikuje Mohamed Salah.

Sadat Jazdani, navijač Vest Hama koji je snimio incident i objavio ga na Twitteru, napisao je:

''Gadi mi se ovo što se dogodilo. Ljudi poput ovih idiota ne zaslužuju mjesto u našem društvu, a pogotovo ne dolaziti na fudbalske utakmice.''

I went to watch West Ham vs Liverpool and I was disgusted by what I was hearing. People like this deserve no place in our society let alone football matches. #kickracismout @22mosala @FA pic.twitter.com/M4dBsMrCy8