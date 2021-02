Sale Komunalac kupio dresove za fudbalerke

SANSKI MOST - Sanjanin Samir Hukić, zaposlen kao ulični čistač u Javnom komunalnom preduzeću "Sana", izdvojio je gotovo cjelokupnu mjesečnu platu kako bi članicama Ženskog nogometnog kluba Sana iz ovog grada kupio 30 dresova.

Sale Komunalac, kako mu je nadimak, gotovo da ne propušta niti jedan sportski događaj, poznat je kao pasionirani zaljubljenik u sport.

Kaže kako se odlučio na ovakav način pomoći sanskim damama u kopačkama, s obzirom na to da se pomenuti klub nalazi u veoma teškoj finansijskoj situaciji.

"Iznenađeni smo i počastvovani ovakvim gestom, jer je Sale odvojio od svojih usta kako bi naše igračice dobile nove dresove. To može samo istinski zaljubljenik u sport", kažu za "Nezavisne" iz pomenutog kluba.

Hukić je omiljena ličnost među sugrađanima i na glasu je kao poštenjačina, jer je do sada pronašao veliki broj dragocjenih stvari i sve ih vratio vlasnicima.

Kaže kako je posljednjih godina pronalazio više novčanika s novcem i ličnim dokumentima i sve ih uredno vraćao.

"Kada pronađem novčanik, nerado zavirujem u njega, ali uvijek pregledam kako bih pronašao ličnu kartu, adresu ili telefon vlasnika. Ako nema nikakvog traga, onda se obratim medijima da oni pomognu", kaže Hukić.

Osim novčanika, čisteći sanske ulice, često pronalazi druge dragocjenosti i različite predmete.

"Uglavnom su to ključevi kuća ili stanova. Nekada pronađem i ključeve automobila, a sve češće pronalazimo mobilne telefone i to ove nove i skupe. S njima je lakše. Pronađem u imeniku nekog ko je blizak vlasniku, pozovem i vratim telefon ili se često desi da vlasnik nazove svoj broj", kaže ovaj sanski poštenjak. Dodaje kako nikada nije pomislio da zadrži neku od pronađenih dragocjenosti. "Neki ljudi su se dobro pomučili da zarade taj novac ili kupe neku stvar i bilo bi nepošteno da im se to ne vrati. Ako činiš loše stvari u životu, to će ti se obiti o glavu kad-tad", smatra Hukić.

Sanjani ga poznaju kao uvijek nasmijanog dobričinu s kojim često zbijaju šale, a i on ih rado prihvata.

Prije nekoliko godina, kada je izvršena reorganizacija preduzeća u kojem je zaposlen, ostao je bez posla i kaže kako mu je to bio najteži period u životu.

Ipak, naposljetku je vraćen na posao, a Hukić je uvjeren kako je to zahvaljujući tome što čini dobra djela.