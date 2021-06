Šale na Ronaldov račun ne prestaju: Coca-Cola ima još jednog saveznika

Nakon selektora Rusije Stanislav Čerčesov koji se našalio sa pričom o pomjeranju flašica na konferenciji, njegov primjer je slijedio i Andrej Jarmolenko koji je ostavio zajedno sve ono što su drugi, u šali, sklanjali.

Mnogo priče na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu je otišlo na teme koje se ne tiču same igre, a najviše na trend koji je započeo Kristijano Ronaldo - pomjeranja flašica pića na konferencijama. Nakon što su mnogi igrači pomjerili piće, Coca-Cola i Heineken su pronašli i svoje saveznike.

Naime, prvo je selektor Rusije na pitanje šta misli o ovom trendu uzeo dvije flašice soka i otvorio jednu o drugu, te uzeo gutljaj.

Nakon utakmice između Ukrajine i Sjeverne Makedonije, heroj Ukrajinaca Andrej Jarmolenko je uradio sličnu stvar.

Kada su ga pitali za komentar o pomjeranju flašica, Ukrajinac se nasmijao, uzeo je dvije flaše Coca-Cole i stavio jednu do druge, a onda je uzeo i flašu Heinekena koju je dodao pored, glasno se nasmijao i ostavio šaljiv komentar.

"To je to momci, zovite me za sponzorstvo", izjavio je Jarmolenko, a ta njegova rečenica je izazvala ogroman smijeh u sali za konferencije, prenosi "Telegraf.rs".

Yarmolenko has joined in on the Coca Cola & Heineken bottle banter He’s down for some new sponsorship deals ‘I’mma put Coca Cola and Heineken together on the table - do get in touch with me, fellas’ pic.twitter.com/0sVJJQn6R9