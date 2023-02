Salihamidžić jednim potezom završio sve priče koje kruže oko Bajerna

​Minhenski Bajern ove sezone ne blista. U Bundesligi su "Bavarci" ispustili veliki broj bodova, nešto bolje međutim izgledaju u Ligi šampiona gdje su veoma blizu četvrtfinala, ali je trener Julian Nagelsman pod velikim pritiskom i mnogi tvrde da on nije pravi čovjek za klubu njemačkog šampiona. Ipak, mladi stručnjak ima veliku podršku Hasana Salihamidžića i rukovodstva tima koji su iznervirani zbog priča o treneru.

Nagelsman je 2021. godine sjeo na klupu minhenskog Bajerna. 35-godišnji stručnjak je očekivano osvojio titulu prvaka Njemačke, a ove sezone je cilj da se ode do kraja i u Ligi šampiona.

Bajern je blizu četvrtfinala nakon pobjede nad PSŽ-om u prvom meču u Parizu (0:1), ali je uslijedio novi kiks u Bundesligi i poraz u Menhengladbahu od Borusije (3:2).

Nagelsman je zbog konstantnih kikseva pod velikim pritiskom. Ipak, mladi stručnjak ima ogromnu podršku rukovodstva tima, a Hasan Salihamidžić je bijesan što mediji u Njemačkoj konstantno spominju da Nagelsman nije trener za Bajern.

"Nerviraju me takve priče. Sve je to nepotrebno i samo želim da naš trener radi u miru. Julian je naš projekat na duge staze", rekao je Hasan Salihamidžić.

Hasan Salihamidžić on the discussions around Julian Nagelsmann: "It annoys me. It irritates me! All discussions are unnecessary. I wish we'd let our coach work in peace" [@SPORTBILD] pic.twitter.com/et2KB5Susd