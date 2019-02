Salina sestra emotivnom objavom rastužila svijet

Mi ángel me abraza en el alma Mi ángel de indómitas alas, mi ángel te amo, soy tan frágil.. Se que siempre vas a ser La Luz que guíe su camino, y me voy a encargar de contarle cada momento de felicidad que pasamos, cada abrazo, cada emoción , cada sonrisa que le dedicabas y el amor tan Grande que le tuviste.. Te amamos y extrañamos mucho más.

