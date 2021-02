Šalke otpustio četvrtog trenera ove sezone

Sezona iz noćnih mora za Šalke nastavljena je novom smjenom trenera.

Kristijan Gros je četvrti stručnjak koji je ove sezone dobio otkaz u velikanu iz Gelzenkirhena.

Odigrana su 23. kola u Bundesligi, a Šalke ima samo jednu pobjedu i zauzima ubjedljivo posljednje mjesto na tabeli, te je selidba u "Cvajtu" sve izvjesnija.

Gros je na klupi Šalkea imao učinak od jednog trijumfa, dva neriješena ishoda i čak osam poraza.

Prije njega su otkaze dobili Dejvid Vagner, Manuel Bajer i Hub Stevens.

#Bundesliga crisis club #Schalke sacked almost their entire sporting leadership on Sunday, including coach #ChristianGross, after an alleged player revolt and a 16th league defeat plunged their nightmare season deeper into crisishttps://t.co/cp8XjYJShP