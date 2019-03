Šalke otpustio trenera nakon lošeg rezultata u Ligi šampiona

Njemački Šalke otpustio je trenera Domenika Tedeska nakon debakla u osmini finala Lige šampiona gdje su u uzvratnom meču poraženi od Mančester Sitija sa čak 7:0.

Ovu informaciju potvrdio je njemački klub na svojoj zvaničnoj stranici, a pored Tedeska, Šalke je potvrdio da je otkaz dobio i njegov pomoćnik Piter Perstold. Obje odluke donio je novi sportski direktor kluba John Šnajder koji je u Šalke stigao sredinom februara ove godine.

Poraz od 7:0 od Mančester Sitija koji je doživio Šalke ujedno je i najteži poraz za neki njemački klub u nokaut fazi Lige šampiona, što je samo još jedan od razloga zbog kojih je Tedesko dobio otkaz.

Klub će voditi, barem privremeno, bivši trener Hub Stivens koji će biti na klupi Šalkea za vikend kada igraju protiv RB Lajpciga.

Domenico #Tedesco has been relieved of his duties with immediate effect. Huub #Stevens and Mike #Büskens will take charge of the team against RB Leipzig. #s04 pic.twitter.com/aInTRyg6Qd