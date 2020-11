Šalke raskida ugovor s Vedadom Ibiševićem

Njemački bundesligaš Šalke saopštio je kako će raskinuti ugovor s bivšim bh. reprezentativcem Vedadom Ibiševićem zbog incidenta na nedjeljnom treningu.

Prema pisanju "Bilda", Ibišević se unio u lice pomoćnom treneru Naldu, koji je govorio povišenim tonom, a saigrači su spriječili tuču.

Trening je nakon toga prekinut.

Ibišević će tako 31. decembra postati slobodan igrač.

On je potpisao za klub iz Gelzenkirhena 3. septembra, a na pet nastupa postigao je jedan gol.

Nabil Bentaleb and Amine Harit will train individually until further notice. Vedad Ibisevic's contract with #S04 will end on 31st December 2020. pic.twitter.com/wB8uNB3vJW