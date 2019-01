Samir Bekrić uvjeren da titula ostaje u Mostaru: Sarajevo će se okliznuti

Čeka nas pakleno fudbalsko proljeće, ali sam uvjeren da možemo stići i prestići Sarajevo, poručio je Samir Bekrić, fudbaler Zrinjskog.

Aktualni i tri puta uzastopni šampioni BH Telekom Premijer lige BiH za trenutnim liderima s "Koševa" kaskaju pet bodova.

"Sarajevo ima dobru prednost, ali ne i nedostižnu. Uslovno rečeno, do kraja je ostalo malo kola. Kvalitetne ekipe, kakva je sigurno ove sezone Sarajevo, teško sebi dozvole da to prokockaju. Međutim, nije bitno kakvi su konkurenti, nego da mi budemo pravi na proljeće i iskoristimo i najmanju grešku Sarajeva. Negdje će se okliznuti, a mi to onda treba da iskoristimo. Uvjeren sam da Zrinjski može do četvrte titule. Imamo sve što nam je potrebno za to i moramo biti maksimalno ozbiljni", rekao je Bekrić.

O lideru je govorio biranim riječima s velikim respektom. Iz trke za trofej, iako matematički gledano dosta teško, nije definitivno isključio ni svoj nekadašnji klub Željezničar. Razlog je samo jedan - na klupu tima s "Grbavice" vratio se Amar Osim.

"Tih 15 bodova minusa za prvim mjestom je puno. Međutim, na klupu se vratio Osim i svi koji poznaju njegov rad, razmišljanje i stavove znaju da s njim ništa nije nerealno. Sigurno je da će 'Željo' s Amarom biti značajno opasniji, a kada u trku uključimo i Široki Brijeg, pa i Slobodu, to praktično znači da nas čeka veoma zahtjevno proljeće", smatra Bekrić.

Jesenji dio sezone, kaže Bekrić, uvijek je blago laganiji od proljeća. Ekipe su opuštenije u prvom dijelu, a upravo to vidi i kao jedan od razloga bodovnog zaostatka njega i saigrača za "bordo" timom.

"Mi smo jesen odigrali sa dosta oscilacija. Bilo je i opuštanja. Neke utakmice smo dobili na mišiće. Proljeće je mnogo zahtjevnije i svi smo svjesni da nemamo prava na jedan kiks", kazao je Bekrić i dodao:

"Osim na trofej u prvenstvu, ozbiljne ambicije gajimo i u Kupu. Iako mnogi misle da će nam igranja na dva fronta biti opterećenje, smatram da nije tako. Nekada je bolje igrati utakmice nego trenirati. Imamo širok igrački kadar i priče o umoru ili slična opravdanja nećemo tražiti."

Mostarci su u petak završili pripreme u Makarskoj, gdje su odigrali prijateljsku utakmicu protiv Solina rezultatom 1:1. U subotu su nastupili na turniru u Gabeli. Slavili su protiv ekipe Dinamo II sa 2:1, te poraženi od Sutjeske 2:3. Do četvrtka će puleni trenera Blaža Sliškovića trenirati u svom gradu, a onda slijedi odlazak u Medulin. Čekaju ih još četiri test meča i jedan po povratku u Mostar.