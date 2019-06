Samira Hurem, trener SFK 2000 Sarajevo: Osvojićemo Ligu prvaka

Kad-tad osvojićemo pehar UEFA Lige prvaka, poručila je Samira Hurem, trener Ženskog fudbalskog kluba SFK 2000 Sarajevo.

Smatra da ambiciozni plan nije nemoguće realizovati. Znanje, želju za radom i konstantnim napretkom imaju. Otežavajuća okolnost je hroničan odliv vrhunskih igračica, koje poniknu i stasaju u omladinskom pogonu višestrukih šampionki i osvajačica Kupa BiH, ali su onda primorane da bolju budućnost traže u bogatijim fudbalskim sredinama širom Evrope.

"Nažalost, sada stvaramo za druge. Kroz godine igranja u UEFA Ligi prvaka i dobre rezultate izgradile smo brend prepoznatljiv izvan granica. Ta pozitivna priča dovodi do toga da je interes bogatih klubova za naše igračice porastao, a mi se ne možemo oduprijeti tome. Svake sezone napuste nas tri-četiri kvalitetne igračice. Nemamo načina da ih zadržimo. Nemamo novca da im ponudimo profesionalni ugovor pa pritom odlaze i bez obeštećenja. Mi smo praktično jeftina roba i stvaramo kadar za druge i bogate evropske klubove i svaka godine podmlađujemo ekipu", pojašnjava Samira Hurem.

Trener najtrofejnijeg ženskog fudbalskog kolektiva u BiH nadu ipak ne gubi. Nedavno je u sjedištu UEFA u Nionu prisustvovala žrijebu Lige prvaka za narednu sezonu. Njene izabranice igraće u Grupi 1 kvalifikacija protiv ekipa Breidablik (Island), ASA Tel Aviv Universiti (Izrael) i ŽFK Dragon 2014 (Makedonija). Turnir je na rasporedu od 7. do 13. avgusta u Sarajevu.

"U Nionu je u sali bio pehar Lige prvaka. Rekla sam - to je jedini trofej koji nam nedostaje. Dodirnula sam pehar i rekla - osvojićemo ga kad-tad. To je dugotrajan proces, to vrijeme čekamo i ono će doći. Uvjerena sam da to možemo bez obzira na probleme koji nas prate. Godinama stvaramo kvalitetan kadar za evropski trofej, problem je što ga ne možemo zadržati. Ženski fudbal u BiH mora biti na višem i profesionalnom nivou. Tražimo način da zaštitimo naše igračice. Nama je u ovom trenutku i žao i drago kada igračice odu u bolji klub. Ponosni smo kada neka naša fudbalerka uspije, što će riješiti finansijsku situaciju, ali žalimo što smo mi oslabljeni", ističe Huremova.

Dobra vijest je da su u saradnji s ostalim ženskim kolektivima Sarajke pokrenule inicijativu u UEFA da se i u ženskoj konkurenciji uvede mehanizam solidarnosti, odnosno da u slučaju budućih transfera i matični klubovi dobijaju dio kolača.

"To do sada nije bio slučaj u ženskom fudbalu. Naša Azra Numanović je član Izvršnog odbora Evropske asocijacije ženskih fudbalskih klubova. Pobunili smo se jer nemamo ravnopravna pravila kao i u muškoj konkurenciji. Smatramo da, ako se to uvede, možemo olakšati naš rad. U tom slučaju razmišljaćemo i o našoj akademiji", zaključila je Huremova.

Ovog ljeta ekipu je već napustila Selma Kapetanović, koja će karijeru nastaviti u Ferencvarošu. Još dvije igračice pregovaraju, dok će iz omladinskog pogona u prvi tim biti prebačene četiri fudbalerke.