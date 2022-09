Sampaoli otkrio šta misli o Mesiju uprkos neslaganju

Bivši selektor Argentine, Horhe Sampaoli nazvao je Lionela Mesija "tihim vođom" dok je raspravljao o tome što ga čini "genijem" na terenu.

Kada je Sampaoli vodio reprezentaciju Argentine na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, imao je priliku blisko sarađivati ​​s Mesijem. Prema nekim pričama, par se nije uvijek slagao, ali selektor i dalje smatra Lionela fudbalskim genijem.

“Režirati Mesija je genijalno režiranje, on je osoba koja je iznad svih, on zna čak i kada ćeš izgubiti, a kada ćeš pobijediti. S dva pogleda daje vam parametar onoga što se događa, on je tihi vođa, ali razumije šta će se dogoditi”, rekao je Sampaoli za čileanski list "ADN Deportes".

Slavni strateg je dodao da Mesi zna kada ekipa koja se pripremila nema šanse za pobjedu, te da on zna, izvan svojih tehničkih sposobnosti i sposobnosti čitanja igre i da je zato on genije.

Argentina je napustila Svjetsko prvenstvo 2018. nakon poraza od Francuske s 4:3 u osmini finala, ali su među favoritima za osvajanje prvenstva u Kataru kasnije ove godine.

