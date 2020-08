Šampion osvjetlao obraz gostiju

Fudbaleri Sarajeva jedini su tim koji je u 1. kolu M:tel Premijer lige BiH kao gost uknjižio sva tri boda.

Aktuelni šampioni, iako su tokom cijelog meča imali dominaciju i veći posjed lopte, su na kraju spretno i sretno došli do pobjede nad Krupom s 2:0 zahvaljujući prvo autogolu, a potom i jedanaestercu.

"Čestitam svojim igračima i ekipi Krupe. Bilo je teško igrati po ovakvoj vrućini. Nakon prvog gola bilo nam je lakše igrati. Sezona je duga, imamo dosta obaveza na tri fronta, uključujući i Evropu. Svi igrači su potrebni. Jako je dobro da imamo mladih fudbalera. Neki će igrači biti još spremniji kako vrijeme bude prolazilo, a pravilo sa pet izmjena daje nam dodatnu snagu", rekao je Vinko Marinović, trener Sarajeva, čiji će tim i u narednom kolu biti gost.

Sarajevo u subotu putuje na megdan Mladosti iz Doboja kod Kaknja, ekipi koja je na otvaranju sezone pretrpjela debakl u meču s Borcem rezultatom 0:6.

"Nema laganog zadatka ni na jednoj utakmici. Maksimalno ćemo se spremiti za Mladost i da u toj utakmici budemo još kvalitetniji", istakao je Marinović.

Otpor povratnika u bh. elitu Marinovićevi puleni slomili su u drugom poluvremenu, kada je u 48. minutu Nikola Mandić pogodio vlastitu mrežu, ali je gol ipak pripisan Krsti Velkoskom. Pitanje pobjednika riješeno je u 71. minutu nakon što je Mateo Musa dosudio jedanaesterac za goste i crveni karton Igoru Makitanu, a siguran sa bijele tačke je bio Benjamin Tatar. Najbolju priliku za domaći tim imao je Aleksa Andrejić u 90. minuti, ali je stativa bila saveznik golmana Sarajeva Vladana Kovačevića.

"Čestitke Sarajevu na zasluženoj pobedi. Bili su konkretniji u pravim trenucima. Mi smo pokušavali da budemo ravnopravni, uspevali smo, ali nas je gol poremetio više nego što je to dopustivo. Drugi gol je rešio pitanje pobednika, s igračem manje nismo mogli ništa napraviti. Fali nam utakmica i minuta, okrećemo se drugoj utakmici. Nije mi drago što sam izgubio, ali nemam šta da zamerim mojim momcima osim poneke sitnice", rekao je Zoran Marić, trener Krupe.

Njegovi puleni u narednom kolu gostovaće na "Tušnju" kod ekipe Tuzla siti, koja je u nedjelju naveče sezonu otvorila porazom na "Pecari" od Širokog Brijega 0:1.

"Nažalost, ušli smo u utakmicu relativno dobro. Imali smo izgledne šanse, ali smo izgubili. Široki je do 20. minute uspio da to naplati. Mi smo ostatak utakmice držali u našem znaku, no nažalost bodovi su ostali na 'Pecari'. Imamo još posla kako bismo dotjerali neke linije. Primili smo jeftin gol i zbog slabe komunikacije u odbrani", rekao je Zlatan Nalić, trener Tuzla sitija.

Široki Brijeg je posao završio već nakon 12 minuta igre kada je za vodstvo i pobjedu pogodio Stipe Jurić.

"Mi nismo bili onako kako želim, a razlog može biti to što pet mjeseci nismo igrali. Fali nam ta mirnoća, ali cilj nam je bio da osvojimo tri boda. Nadam se da ćemo već u narednoj utakmici biti još kvalitetniji. Krenuli smo pobjedom i to je sada najvažnije", rekao je Toni Karačić, trener Širokog Brijega.

Rezultati 1. kola: Krupa - Sarajevo 0:2, Široki Brijeg - Tuzla siti 1:0, Sloboda - Radnik 1:1, Borac - Mladost Doboj Kakanj 6:0, Zrinjski - Olimpik 1:0, Željezničar - Velež 3:0.

M:tel Premijer liga BiH

1. Borac 1 1 0 0 6:0 3

2. Željezničar 1 1 0 0 3:0 3

3. Sarajevo 1 1 0 0 2:0 3

4. Zrinjski 1 1 0 0 1:0 3

5. Široki Brijeg 1 1 0 0 1:0 3

6. Radnik 1 0 1 0 1:1 1

7. Sloboda 1 0 1 0 1:1 1

8. Olimpik 1 0 0 1 0:1 0

9. Tuzla siti 1 0 0 1 0:1 0

10. Krupa 1 0 0 1 0:2 0

11. Velež 1 0 0 1 0:3 0

12. Mladost 1 0 0 1 0:6 0