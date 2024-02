Šampioni posrću: Jakirović na tapetu, Tuhel zasada miran

Aktuelni šampion Hrvatske zagrebački Dinamo doživio je još jedan kiks koji ga je dodatno udaljio od šanse da odbrani titulu. I po nesreći i ovaj put kamen o koji su razbili zube bila je Lokomotiva.

Ekipa sa "Maksimira" je u gradskom derbiju u okviru 22. Supesporta HNL-a odigrala 2:2 ostavši bez dva vrijedna boda pa sada za liderom Rijekom zaostaju tri ali imaju i utakmicu manje.

Nakon meča ljuti navijači "modrih" su vrijeđali trenera Sergeja Jakirović koji nikako da pronađe ključ za dobe igre svog tima.

Zanimljivo je da je Lokomotiva prošlog mjeseca razbila Dinamo sa čak 3:0 a to je bio dogođeni meč 4. kola HNL-a. Zato ni ne čudi takva rekacija navijača koji su bili toliko ljuti da su poslije susreta htjeli da uđu u svlačionicu i izmire račune sa igračima i stručnim štabom "modrih".

"Nisam bio zadovoljan s čvrstinom u prvom poluvremenu. Pohvalno je što smo se uspjeli vratiti iz minusa. U prvom poluvremenu nismo imali dobru organizaciju igre, kvalitetan protok lopte, nismo se uspjeli nametnuti. U drugom dijelu napravili smo zamjene, na kraju se igralo ‘run and gun‘, jer smo željeli postići gol. Moramo se zadovoljiti s bodom, ali ja s time nisam zadovoljan“, kazao je Jakirović a više je nego jasno da je mnogo više njih koji nisu zadovoljni njegovim radom na "Maksimiru".

I nakon prvog poraza od nekadašnje filijale pričalo se da je Jakirović zreo za otkaz a sada još više.

"Jakirović je dobio vrijeme i resurse i pokazao je da ne zna. Vrijeme je za nekog drugog dok postoji nešto što se može spasiti u HNL-u ove sezone. U skoro šest mjeseci otkad je zasjeo na klupu Dinama imao je tek tri odlične utakmice. Prve dvije takve utakmice su bile one protiv Rijeke i Sparte. Bile su one u suštini nastavak na Dinamo Igora Bišćana. Daleko je Jakirović od glavnog krivca u ovoj priči. On je maskota koja skriva blefere u Dinamovoj upravi", oštar je u kritikama bio Index.hr.

Ako je Dinamu za utjehu još jedan nacionalni šampion kiksa takođe ove sezone a to je njemački Bajern.

Bavaricu su u ovog vikenda gostovli kod lidera Bajera gdje su poraženi s glatkih 0:3 pa sada "farmaceuti" imaju čak pet bodova više. U Bajernu ipak nemaju mnogo vremena za razmišljana jer u srijedu u Ligi šampiona, igraju prvu utakmicu osmine finala sa Lacijom.

Iako su doživjeli težak udarac u Leverkuzenu neče mijenjati trenera Tomasa Tuhela.

Barem tako kaže izvršni direktor kluba Jan-Kristijan Dresen.

"Voljeli bismo da je rezultat drugačiji, ali koncentrisaćemo se na naredne utakmice. Ne volim da se ponavljam kada je riječ o budućnosti Tuhela, ostaje onako kako sam rekao", izjavio je Dresen za "Bild".

Navijači Bajerna su bili vidno nezadovoljni optužujući Tuhela da je promijenio sistem za ovaj meč i to onaj sa tri štopera.

"Ne bih mnogo da spekulišem o formaciji i timu. Leverkuzen je jednostavno bio bolji. Zaslužili smo da izgubimo, moramo to da prihvatimo. Imamo na sreću još 13 kola i nadamo se da će Bajer napraviti grešku ili dvije", dodao je direktor Bajerna (Agencije)

