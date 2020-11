Samuel Eto imao tešku nezgodu, prebačen u bolnicu

Legendarni kamerunski fudbaler Samuel Eto prebačen je u bolnicu nakon što je doživio tešku saobraćajnu nezgodu u domovini.

Eto se jutros vraćao sa svadbe, a na putu kući u regiji Nkongsamba-Litoral u njegov automobil je udario autobus.

Kako javlja France Football, Eto je dživio povredu glave, ali se nalazi van životne opasnosti.

Kako je javnosti prenio novinar i Etov prijatelj Martin Kamus, legendarni Kamerunac se osjeća dobro ali će morati ostati u bolnici na dodatnim ljekarskim pretragama.

Eto se prošle godine penzionisao nakon 22 godine profesionalnog bavljenja fudbalom.

Samuel Eto'o survives a car crash, the former Cameroon captain is said to be in hospital receiving medical attention. pic.twitter.com/LphzeRaLaT