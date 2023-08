Sančez iz Pariza seli u Rim

Dosadašnji fudbaler Pari Sen Žermena Portugalac Renato Sančez igraće do kraja sezone na pozajmici u Romi, saopštio je danas rimski klub.

U saopštenju se navodi da će Roma na kraju sezone imati pravo da otkupi ugovor portugalskog fudbalera ako se ispune određeni uslovi.

"Veoma sam srećan što sam se priključio ovom velikom klubu. Projekat Roma me je zaista osvojio, osjećam da je ovo pravo mjesto za mene. Za svakog igrača je veoma važno da osjeti podršku navijača. Shvatio sam prvog dana koliko navijači vole tim, to može samo da me natjera da dam sve od sebe da ovdje ostvarim dobre rezultate", rekao je Sančez, prenosi zvanični sajt kluba.

Sančez (25) je član PSŽ-a od 2022. godine, a prije toga je igrao za Lil, Svonsi, Bajern i Benfiku. On je prošle sezone za klub iz Pariza odigrao 27 utakmica i postigao je dva gola.

Sa selekcijom Portugalije osvojio je EP 2016. godine, a za nacionalni tim nastupio je na 32 meča i tri puta se upisao u listu strelaca.

Italijanski mediji navode da je Roma platila PSŽ milion evra obeštećanja za Sančeza. Rimski klub će na kraju sezone otkupiti ugovor portugalskog fudbalera za 15 miliona evra ako Sančez odigra najmanje 60 odsto utakmica ove sezone.

Ugovor sa Romom nešto malo ranije je potpisao argentinski fudbaler Leandro Paredes. On je u Romu stigao iz PSŽ-a, a sa rimskim klubom potpisao je ugovor do juna 2025. godine.