Sančez predstavljen, sekunda nedostajala da se odmah povrijedi

Čileanski fudbaler Aleksis Sančez predstavljen je kao novi napadač Olimpik Marseja, a tokom prvog susreta sa navijačima malo je nedostajalo da se ozbiljnije povrijedi.

Iskusni napadač je nedavno raskinuo saradnju sa Interom i nakon toga je potpisao dvogodišnji ugovor s francuskim velikanom. U Marseju je dočekan kao velika zvijezda što bez dileme i jeste, a navijači tima sa "Velodroma" su u ekstazi zbog novog pojačanja od kojeg očekuju velike stvari.

Alexis Sanchez has arrived and the atmosphere in Marseille is INSANE. @OMLaProvence pic.twitter.com/1HZk66ZYYM

Sančez je po dolasku odlučio da pozdraviti navijače i mogao je da se povrijedi. Trčao je da pozdravi navijače i stao je na jednu od dimnih bombi koja je bačena na pod i u jednom trenutku je izgubio ravnotežu, ali na njegovu sreću ostao je na nogama.

Alexis Sánchez with nearly the fastest injury sustained at a new club in the history of football. ( @InfosOM_ ) pic.twitter.com/w3cEFwckOB

Prije Intera Sančez je nosio dres Mančester junajteda, Arsenala, Barselone, Udinezea, Kolo Kola, River Platea i Kobreloe.

Dodajmo i to da su navijači prilikom dolaska Sančeza napravili veliku bakljadu, ali su i iza sebe ostavili gomilu smeća. Društvenim mrežama kruže fotografije dvojice mladih navijača ovog kluba koji su odlučili da ostanu malo duže i pokupe sve što su njihove kolege ostavile iza sebe.

Big respect to these 2 young Marseille fans who took it upon themselves to clean up after the supporters that welcomed Alexis Sánchez to the club. ( @RayanZ13_) pic.twitter.com/USfvQa0ubL