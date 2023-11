Santoš: Ne razgovaram sa Ronaldom od Svjetskog prvenstva u Kataru

Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Portugalije Fernando Santoš priznao je da od Svjetskog prvenstva u Kataru ne razgovara sa kapitenom nacionalnog tima Kristijanom Ronaldom, prenosi danas A Bola.

Ronaldo se naljutio na Santoša, koji je ostavio kapitena na klupi za rezerve na meču osmine finala SP u Kataru protiv Švajcarske (6:1). Umjesto Ronalda na tom meču je igrao Gonkalo Ramos, koji je postigao tri gola.

Ramos je dobio prednost u odnosu na kapitena i na meču četvrtfinala Mundijala između Portugalije i Maroka (0:1). Ronaldo je ušao u drugom poluvremenu, ali nije uspio da spriječi eliminaciju Portugalije sa SP.

"On i ja više ne razgovaramo. To je jedna duža priča, ne znam ni tačno od kog dana. Ali znam da nismo pričali od kada smo se vratili iz Katara", rekao je Santoš, koji je u decembru prošle godine dobio otkaz po završetku SP.

"Nema to veze sa utakmicom sa Švajcarskom. Imao sam jaku vezu sa Kristijanom i to ne samo poslovnu. Sreli smo se prvi put u Sportingu kada je imao 19 godina. Ta veza je rasla, a ja sam postao selektor pošto je on pozvan u reprezentaciju. Bili smo kao otac i sin ili kao stariji i mlađi brat. Nema to veze ni sa čim sa SP. Napravio sam potez za koji sam smatrao da je dobar i strateški važan u tom trenutku. Morate to da razumijete", dodao je Santoš.

On je istakao da je Ronaldo imao jako tešku 2022. godinu.

"Njegova 2022. godina nije bila najbolja. Da, rekao sam da je najbolji na svijetu, ali je imao očajnih, užasnih šest mjeseci. Imao je porodičnu tragediju, a to je uticalo na njega i na sportskom planu. Nije prošao pripreme, nije igrao dva mjeseca. Onda se vratio u Mančester gdje ga uopšte nisu koristili. Fizički je i dalje bio na top-nivou, a ja ga poznajem bolje nego iko. Međutim, bio je na niskom nivou kada je igra u pitanju", istakao je bivši selektor Portugalije.

Santoš je na kraju naveo da vjeruje da će da se pomiri sa Ronaldom, koji je trenutno član Al Nasra.

"Vjerujem da ćemo Kristijano i ja jednog dana da se ispričamo. Nemam za čim da žalim, znam da su ga neke stvari možda povrijedile. Možda je i danas ljut zbog toga. Nadam se da nije, da će sve to da se promijeni. Strpljiv sam, siguran sam da će to da se dogodi", rekao je Santos, koji je od januara od septembra ove godine bio selektor Poljske.

