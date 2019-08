Sarajevo čeka visoka kazna: Uz 30.000 evra moguća i suspenzija

​Najmanje 30.000 evra, pa čak i moguća suspenzija terena, kazna je s kojom će se suočiti Fudbalski klub Sarajevo zbog navijačkih ispada na utakmici s ekipom BATE Borisov (1:2), objasnio je stručnjak za sigurnost na stadionima i član Disciplinske komisije N/FS BiH.

Upotrebe pirotehnike, tačnije topovskog udara i baklji, od strane domaćih navijača, zbog čega je glavni arbitar iz Belgije Aleksandar Bakat u 68. minuti nakratko poslao fudbalere oba tima u svlačionicu, skupo će koštati aktuelne šampione i osvajače Kupa BiH.

"Kazna će biti visoka. Bio je prekid, povlačenje fudbalera u svlačionicu, to UEFA ne toleriše i neće gledati kroz prste. Najmanje 30.000 evra, ako i to bude, dobro će Sarajevo proći, jer se čak može desiti i suspenzija terena. Ne znam ko je to sebi mogao dozvoliti. Naše ekipe su svakako siromašne, zarada od igranja u Evropi im je i te kako značajna, a onda neko napravio ono u Zenici i sve upropasti", objašnjava sagovornik "Nezavisnih".

Pojašnjava da će bh. klub u procesu odlučivanja disciplinskih organa UEFA o visini kazne imati i niz otežavajućih okolnosti.

"Sarajevo je u nezavidnoj poziciji. Na nama malim igraju se pravila, a mi smo im sami dali povoda i prostora da to urade. Veliki imaju uticaj, a ovakvi slučajevi posluže im da amortizuju neke stvari. Nas, naše klubove, nema ko sačuvati. Kazna će biti visoka za naše uslove, a pritom ljudi u komisijama gledaće i budžet kluba. Uvid imaju preko postupka licenciranja, pa se vrlo lako može desiti da zarada Sarajeva od Evrope na kraju bude značajno manja od planirane", dodao je sagovornik "Nezavisnih".

U saopštenju Fudbalskog kluba Sarajevo u petak je najoštrije osuđeno neodgovorno postupanje navijača u Zenici. Podsjetili su i na maksimalne napore koje je Uprava kluba uložila za nesmetan odlazak navijača ne meč koji se zbog infrastrukturnog kriterija umjesto na "Koševu" morao igrati na "Bilinom polju".

"U proteklom periodu administracija FK Sarajeva je uložila ogromne napore i značajne finansijske resurse glede organizacije utakmice u Zenici, trudeći se iznaći što pogodnije finansijske uslove kako bi se odgovorno upravljalo klubom i njegovim resursima, te navijačima obezbijedio što bolji ugođaj. Nakon nekoliko godina uspješno je organizovan prevoz vozom u Zenicu, koji je bio besplatan za navijače, dogovoreno je korištenje parking mjesta bez novčane naknade. Logistički troškovi za stvaranje što ugodnijih uslova za navijače od prevoza do kompletne organizacije iznosili su preko 45.000 KM. Nažalost, kazne koje prijete Sarajevu zbog pirotehničkih sredstava na tribinama i terenu predstavljaju kočnicu u napretku kluba, kako sa logističke tako i sa reputacijske strane", istakli su iz FK Sarajevo.

Revanš meč je u četvrtak, a trener Sarajeva Husref Musemić kaže da će pokušati da naprave čudo.

"Imamo za čim žaliti. Mišljenja sam da nismo zaslužili poraz. Treba otići u Bjelorusiju i pokušati odigrati još bolje. Vidjećemo, još nije sve gotovo", rekao je Musemić. Drugi bh. predstavnik u Ligi Evrope šampion Zrinjski loše se proveo na gostovanju kod Malmea (poraz 0:3). Šanse da u revanšu nadoknadi minus iz Švedske i prođe dalje svedene su na minimum.

"Nažalost, nismo izborili dobar rezultat. Imamo obavezu pripremiti se za uzvrat na najbolji mogući način. Pokušaćemo iskoristiti sve ono što nam bude ponuđeno", rekao je Hari Vukas trener Zrinjskog.