Sarajevo dočekuje Seltik: Disciplinovano i hrabro do čuda

Samo disciplinovanom, pametnom i hrabrom igrom možemo se nadati nečem protiv velikog protivnika, poručio je sinoć Husref Musemić, trener Sarajeva, uoči posljednjeg treninga njegovog tima pred večerašnji (19.45) prvi meč prvog pretkola UEFA Lige prvaka protiv Seltika.

Šef stručnog štaba aktuelnih šampiona BH Telecom Premijer lige BiH i osvajača Kupa priželjkuje na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase - Koševo" prije svega da njegovi puleni prirede fudbalski spektakl, a onda i čudo u rezultatskom smislu koje će im davati nadu pred revanš.

"Privilegija je igrati jednu ovakvu utakmicu. Slavni Seltik, kvalifikacije za Ligu prvaka, vjerujem pun stadion, to su mečevi koji se ne igraju svaki dan. Čast je biti akter tog događaja za svakog igrača, za nas u stručnom štabu, ali i za navijače. Zato očekujem prije svega da svi uživamo u ovoj utakmici.

Naravno, na nama na terenu je najveća odgovornost. Očekujem da moji igrači u jednom dobrom ambijentu pokažu šta mogu i šta znaju, a siguran sam da znaju puno toga bez obzira na to što nismo favoriti", rekao je Musemić.

Prognozama se Musemić nije želio baviti. Gorčina ukusa u ustima još se osjeti od prošlogodišnjeg debakla protiv Atalante 0:8 u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

"Nadam se da smo naučili nešto od Atalante do danas i da nam se ništa slično neće ponoviti. Ne razmišljam o rezultatu. Kakav će biti, to niko ne zna, a biće odgovarajući ako neke stvari ispoštujemo. Prije svega moja je želja da odigramo dvije kvalitetne utakmice. Svojim igračima tokom priprema sam govorio i uoči same utakmice ću ponoviti da moramo biti disciplinovani, pametni i hrabri. Ako taj segment ne ispoštujemo, neće nam ništa vrijediti i neće moći doći do izražaja ni neki naš kvalitet koji posjedujemo", ističe Musemić.

U proteklih dvadesetak dana sa svojim sradnicima detaljno je analizirao igru protivnika. Gledao ih je i tokom zimskih priprema u Turskoj.

"To je kvalitetna ekipa. Favoriti su, ali kao i svaki tim na planeti imaju i prednosti i mane. Igraju veoma brzo i ako im dozvolimo da nas uvuku u taj ritam, ako prihvatimo brz tempo, imaćemo velikih problema. Treba da ih usporimo, ako je moguće. U utakmicama protiv ekipa kao što je Seltik svaka greška se plaća. I najmanji krivi potez protivnik ovakvog kalibra kazni. Zato moramo biti mudri i pažljivi svih 90 minuta. Nema opuštanja, nema predaje i nema straha", istakao je Musemić, koji je tokom igračke karijere u dresu Hartsa već igrao protiv Seltika.

Trener Seltika Neil Lenon kazao je da njegovi izabranici teže ka ofanzivnom fudbalu i nadaju se da će i u Sarajevu nametnuti svoj stil igre.

"Imamo fudbalere koji žele da igraju ofanzivno. Moramo dodatno ubrzati protok lopte i da što više igramo po krilima i koristimo centralnog napadača. Želim da stvaramo više šansi i da posjed lopte ima svrhu", istakao je Lenon.

Zvezda protiv Suduve

Šampioni Srbije fudbaleri Crvene zvezde otputovali su juče u Litvaniju gdje ih večeras sa početkom u 20 časova čeka utakmica prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Suduve. Parovi ostalih današnjih utakmica: FC Astana (Kazahstan) - CFR Kluš (Rumunija) 15, Ararat (Jermenija) - AIK Stokholm (Švedska) 16, HJK (Finska) - HB Toršavn (Farska Ostrva) 18, Kalju (Estonija) - Škendija (Makedonija) 18, Dudelanž (Luksemburg) - Valeta (Malta) 19.45, TNS (Vels) - Feronikeli (Kosovo) 19.45.