Sarajevo i Željezničar "ukrštaju koplja" 117. put

Sarajevo i Željezničar će u subotu odigrati 117. ligaški vječiti derbi, koji bi mogao biti prekretnica sezone i za jedne i druge. Pred novi sraz gradskih rivala oba tima se nalaze pod imperativom pobjede.

Bordo tim bi pobjedom zadržao prvo mjesto, a uz sve bi komšijama pobjegao na velikih osam bodova, čime bi ih praktično izbacio iz trke za šampionsku titulu.

Sa druge strane, "Želju" bi trijumf u potpunosti vratio u igru, a to bi u ovom trenutku najviše odgovaralo i Zrinjskom, koji bi u slučaju pobjede nad Zvijezdom 09 nakon dužeg vremena zasjeo na prvo mjesto.

Izabranici Husrefa Musemića, trenera Sarajeva, uprkos porazu u prošlom kolu od GOŠK-a s velikim optimizmom dočekuju najveći bh. derbi. Kao i uvijek dosad naglašeno je da u ovakvim utakmicu nikakvu ulogu ne igra položaj na tabeli kao ni trenutna forma ekipa.

"Na nama je veći pritisak jer smo na papiru domaćin, ali to ništa ne znači i kroz istoriju je to dokazano. Položaj na tabeli nikada nije bio presudni faktor, a to neće biti ni u subotu. Imamo imperativ pobjede, imamo pet bodova prednosti, ali mi ne razmišljamo o tome. Neki kadrovski problemi kod njih nas neće zavarati jer to može biti mač sa dvije oštrice", rekao je Musemić, koji će na raspolaganju imati sve igrače.

Kapiten tima s "Koševa" Krste Velkoski pozvao je navijače da dođu u velikom broju da im pomognu da dođu do velike pobjede.

"U derbiju uvijek presudi greška, nečija inspiracija i nadam se da će neki naš igrač biti u prvom planu", poručio je makedonski internacionalac.

Iza Željezničara je još jedna turbulentna sedmica. Ipak, brojni problemi otići će u zaborav ukoliko tim s "Grbavice" nastavi tradiciju dobrih igara posljednjih godina protiv vječitog rivala. "Plavi" u posljednjih 11 derbija imaju pet pobjeda uz samo jedan poraz.

"Za ovu utakmicu nemamo preveliku potrebu motivisati igrače. Najbolji način da se riješe problemi je da izađeš kvalitetno, odigraš borbeno i da s planom i jasnom vizijom dođeš do dobrog rezultata. Onda sigurno niko ne može zamjeriti. Ako damo sve od sebe u ova dva segmenta, to je uglavnom teško, ali se nadam da je došlo vrijeme da se svi uozbiljimo i na taj način uđemo u utakmicu", izjavio je Odović, koji neće moći računati na suspendovane Jovana Blagojevića i Jadranka Bogičevića, povrijeđenog Dženana Zajmovića, dok je nastup golmana Vedrana Kjosevskog pod znakom pitanja.

Možda pod najvećim pritiskom u ovom kolu nalazi se Krupa, koja ne pamti kada je bila fenjeraš na tabeli. U taboru domaćih vjeruju kako će se izdići iz svih problema i da će napokon upisati tri boda i to protiv Slobode.

"Pred nama je teška utakmica, pogotovo kada se tome doda naš specifičan položaj na tabeli. Pred nama je veliki imperativ i breme odgovornosti. Probaćemo rasteretiti igrače i da uz veliku želju i odgovornost konačno osvojimo bodove. Ukoliko od prvog minuta ostavimo sve što imamo na terenu mislim da će to biti dovoljno za pobedu", istakao je trener Banjalučana Petar Kurčubić.

S druge strane, Sloboda u Banjaluku dolazi bez tri standardna prvotimca (Said Husejinović, Adis Hadžanović, Antonio Vidović).

"Bez obzira na ove izostanke mi ćemo pokušati da ispunimo cilj, a to je da se kući vratimo s bodovima", poručio je strateg Tuzlaka Zlatan Nalić.

35 pobjeda ostvario je Željezničar u dosadašnjih 116 ligaških utakmica

32 trijumfa ima Sarajevo u srazu s vječitim rivalom

49 utakmica završeno je bez pobjednika

BHT Premijer liga

1. Sarajevo 15 10 3 2 33:10 33

2. Zrinjski 15 10 1 4 25:12 31

3. Željezničar 15 8 4 3 22:12 28

4. Široki Brijeg 15 5 7 3 16:9 22

5. Radnik 15 5 6 4 14:12 21

6. Sloboda 15 5 4 6 9:11 19

7. Mladost 15 5 4 6 15:23 19

8. Čelik 15 4 6 5 13:20 18

9. Zvijezda 09 15 3 5 7 12:24 14

10. Tuzla siti 15 3 4 8 11:18 13

11. GOŠK 15 3 4 8 11:24 13

12. Krupa 15 2 6 7 18:24 12

Parovi 16. kola, subota: Krupa - Sloboda (13.30), Zvijezda 09 - Zrinjski (13.30), Čelik - Radnik (13.30), Tuzla siti - GOŠK (13.30), Sarajevo - Željezničar (17). Nedjelja: Široki Brijeg - Mladost (16.30).