Sarajevo ispalo iz Lige šampiona, ali i debelo oštećeno u Bjelorusiji

Fudbaleri Sarajeva opostili su se ovogodišnje Lige šampiona nakon što su u Bjelorusiji poraženi od Dinamo Bresta. Bjeloruski prvak je slavio rezultatom 2:1.

Stiče se utisak da je bh. šampion mogao i morao bolje protiv ovakvog protivnika, a susret je obilježila i velika greška pomoćnog sudije koji je poništio čist pogodak Ahmetovića kod rezultata 2:1.

Ipak, ovo nije kraj evropske avanture za bordo tim, koji takmičenje nastavlja u 3. pretkolu Evropske lige.

Domaći su poveli praktički već iz prvog napada u 3.minuti. Gordejčuk je slabo zahvatio loptu, izgledalo je bezopasno, ali ona je na putu do mrže pogodila Hrvoja Miličevića, te prevarila golmana Vladana Kovačevića. Nakon ovog gola pale su sve taktičke zamisli Vinka Marinovića.

Sarajevo se uspjelo donekle konsolidovati poslije uvodnog šoka, a u 18.minuti bili su blizu poravnanja. Nakon jednog kornera i gužve Miličević je šutirao, ali je bio izblokiran. U tim trenucima su gosti preuzeli inicijativu, ali bez većih prilika.

Bolju igru bh. prvak je krunisao u 34. minuti. Bila je to dobra akcija po desnoj strani, Rahmanović se spteljao, ali je uspio dodati do mladog Andreja Đokanovića koji je lijepo pogodio mrežu Dinama. Do kraja prvog dijela nije bilo uzbuđenja.

Drugo poluvrijeme je počelo kao i početak meča. Prvi napad Dinama i pogodak. Nakon jednog centaršuta Dijalo je čini se prsima loptu poslao iza leđa Kovačevića. Tri minute kasnije umalo Tatar da iskoristi grešku Dinama, ali golman Dinama je bio brži.

U 55. minuti Ahmetović je zatresao mrežu za 2:2, ali je pogodak poništen zbog navodnog ofsajda. Na usporenom snimci se vidjelo da napadač Sarajeva nije bio u ofsajdu, tako da je bh. prvak debelo oštećen od strane pomoćnog sudije.

Domaći su imali priliku za 3:1 u 61.minuti ali je udarac Dijala izblokiran u posljednji trenutak. Dvije minute kasnije Kovačević je sjajno odbranio udarac Sedka. U 69. minuti opasan napad Sarajeva, Fanimo je pokušao, ali lopta ide samo u korner. Do kraja susreta bh. šampion nije imao snage da dođe do pogotka i eventualno susret odvede u produžetak.