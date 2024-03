Sarajevo očekuje novčana kazna i oduzimanje bodova

Fudbalski klub Sarajevo, nakon što su čelnici kluba u sudijskoj nadoknadi ušli na teren i izazvali prekid meča četvrtfinala Kupa BiH protiv Borca, očekuje i kazna Nogometnog / Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine

Nezadovoljna suđenjem ekipa Sarajeva nije željela završiti sinoćnji meč na „Koševu“ u trenutku kada je Borac vodio sa 2:1.

Prema pravilniku Nogometnog / Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, propisana kazna kada cijela ekipa inicira prekid meča, je oduzimanje od tri do šest bodova, odnosno od tri do šest negativnih bodova i novčana kazna od 2.000 KM do 5.000 KM.

Postoji i odredba o 'nagovaranju na prekid utakmice', gdje se u petoj tački navodi da: "Ako se prihvati nagovaranje pa cijeli tim napusti teren, odnosno ne otpočne utakmicu, pa ista bude prekinuta, klub će biti kažnjen oduzimanjem od tri do 12 bodova, odnosno od tri do 12 negativnih bodova".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.