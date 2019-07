Sarajevo poraženo, ali ne i poniženo u Škotskoj

Fudbaleri Sarajeva su u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona poraženi od Seltika u Glazgovu sa 2:1.

Nakon što je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine škotski prvak slavio rezultatom 3:1, i kod kuće na Seltik parku je opravdao ulogu favorita i slavio je rezultatom 2:1.

Seltik je do vođstvo došao u 25. minutu kada je Edouard je nanizao četiri igrača Sarajeva, potom je lopta uz dosta sreće došla do Kristija koji je sa desetak metara iskosa sa lijeve strane iz mjesta šutirao u same rašlje, a Kovačević je samo pogledom ispratio let lopte u mrežu.

Ali, u drugom poluvremenu Sarajlije dolaze do poravnanja.

Bolignoli je pogriješio, Tatar se izborio za loptu i dodao do Ahmetovića koji upošljava Rahmanovića, a on glavom ostavlja loptu Tataru koji lijevom nogom sa desetak metara šutira precizno i pogađa za 1:1 u 63. minutu.

Seltik je ipak stigao do pobjede u 76. minuti. Odbrana Sarajeva je dozvolila Mekgregoru da se dugo namješta na udarac sa ivice kaznenog prostora, Kovačević je bio loše postavljen i veznjak Seltika je postigao pogodak po sredini gola gostiju za konačnih 2:1.

Sarajevo će svoj evropski put nastaviti u trećem pretkolu Lige Evrope, a protivnika će saznati nakon žrijeba koji će biti održan 22. jula u švajcarskom Nionu.