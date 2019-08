Sarajevo preokretom do pobjede protiv Veleža

Fudbaleri Sarajeva pobijedili su na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase u okviru 6. kola Premijer lige BiH ekipu Veleža rezultatom 2:1 i tako stigli to trećeg uzastopnog trijumfa.

Većih uzbuđenja na početku utakmice nije bilo, osim nekoliko pokušaja domaćih igrača, a onda je u 26. minuti uslijedio hladan tuš za navijače Bordo tima.

Brandao je šutirao iz daljine, golmanu Kovačeviću ispala lopta iz ruke i završila u mrežu za veliko slavlje gostujućih igrača i navijača, koji su u velikom broju stigli u glavni grad BiH.

Sarajevo do odlaska na odmor nije uspjelo nametnuti svoj ritam i dovoljno pritisnuti goste iz Mostara pa je trener Husref Musemić već na poluvremenu u igru poslao Handžića i Tatara. Već u šestoj minuti nastavka došli su do izjednačenja. Tatar je ubacio iz kornera, Bobiću ispala lopta, koja je došla do Šerbečića. Štoper Sarajeva je potom mirno pospremio u mrežu za 1:1.

Samo deset minuta kasnije uslijedio je preokret. Rezervista Handžić je šutirao silovito iz daljine i na sjajan način donio vodstvo Bordo timu.

Igra se do kraja meča smirila. Aktuelni prvaci BiH su igrali sigurno bez puno rizika, dok su gostujući napadi bili jalovi te su tako doživjeli novi poraz. Vrijedi istaći da su obje ekipe uprkos nevremenu koje je pogodilo Sarajevo imali veliku i bučnu podršku svojih navijača tokom svih 90 minuta. Sarajevo je s današnjom trećom uzastopnom pobjedom stiglo na prvo mjesto tabele s dva boda više od drugoplasiranog Željezničara, dok je Velež i dalje na pretposljednjoj poziciji.

