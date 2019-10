Sarajevo sa igračem manje do boda u Mostaru

Četiri utakmice 12. kola Premijer lige BiH odigrane su danas. U derbiju kola u Mostaru Zrinjski i Sarajevo odigrali su bez golova 0:0.

U uvodnim minutama gledali smo početno ispitivanje snaga na terenu i nije bilo uzbuđenja. U 11. minuti Čurjurić je šutirao s desetak metara, ali je Kovačević bio siguran na golu gostiju. Tri minute kasnije Sarajevo je pokušalo preko Tatara, ali je njegov šut odbranio Brkić. U 17. minuti trener Sarajeva Husref Musemić dobio je žuti karton zbog prigovora.

U 26. minuti Sarajevo je pogodilo stativu. Ahmetović je sjajno šutirao s dvadesetak metara, ali je pogodio okvir gola. Odmah nakon toga Mandić je pokušao, ali je golman gostiju Kovačević lagano uhvatio loptu. Gosti su u 38. minuti izveli lijepu akciju kada je Velkoski spustio loptu Milanoviću, ali je on šutirao iznad gola. U 43. minuti Čurjurić je dobro zahvatio loptu volejem i šutirao sa 18 metara, ali pravo u Kovačevića te su tako mreže mirovale do odlaska na odmor.

Na samom otvaranju drugog dijela zaprijetio je Lendrić, ali ipak neuspješno. U 50. minuti prečku iz slobodnjaka sa oko 18 metara pogodio je Barbarić. I u nastavku su domaćini nastavili s napadima, a u 55. minuti Čurjurićev pokušaj odbranio je Kovačević. U 65. minuti Sarajevo je ostalo s igračem manje, pošto je Anel Hebibović dobio direktan crveni karton. Deset minuta kasnije, veliku šansu imao je Lendrić, koji je nakon proigravanja Govedarice šutirao pored gola. U 78. minuti domaći su tražili penal, ali se Gigović nije oglasio. I do kraja meča mreže su mirovale u Mostaru pa ekipe podijelile bodove.

Elvir Baljić pobjedom je debitirao na klupi Tuzla Cityja, pošto je njegov tim savladao FK Zvijezda 09 rezultatom 3:0. Domaćini su do vodstva stigli u 53. minuti kada je nakon ubačaja Zlatkovića strijelac bio Ramić. U 59. minuti Tuzla City je udvostručio prednost, a vlastitu mrežu zatresao je Stanišić. Konačan rezultat postavio je Burić u 72. minuti.

Veoma efikasan meč u Bijeljini odigrali su FK Radnik i FK Sloboda, a na kraju su domaći slavili pobjedu 3:2. Gosti iz Tuzle došli su u vodstvo u 6. minuti, a mrežu domaćina zatresao je Edis Smajić. Radnik je izjednačio u 21. minuti kada je nakon centaršuta Đurića autogol postigao Beganović. Domaćini su do potpunog preokreta došli u 34. minuti, a strijelac je bio Mekić. Sloboda je do novog gola došla u 42. minuti, kada je Pršeš pogodio iz penala za 2:2 i rezultat prvog poluvremena. U 72. minuti Radnik je stigao do novog vodstva, a strijelac je bio Karić.

Čelik je na Bilinom polju savladao Široki Brijeg 2:0. Oba gola za Zeničane postigao je Mahmutović u 82. i 91. minuti meča. Treba reći da su gosti od 39. minute igrali s igračem manje, jer je Cipetić dobio direktan crveni karton zbog faula nad Salčinovićem. (Avaz)