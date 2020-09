Sarajevo savladalo Olimpik i zauzelo vrh tabele

U zaostalom meču 4. kola M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine, Sarajevo je na Otoci slavilo protiv gradskog rivala Olimpika rezultatom 1:3.

Izuzetno loš teren otežavao je uslove za igru i jednima i drugima, ali Sarajevo je ipak kao favorit diktiralo tempo.

Većih uzbuđenja nije bilo do 21. minuta, kada su gosti došli do vođstva. Elvis Džafić je degažirao loptu do Benjamina Tatara, koji bježi odbrani domaćina i zakucava loptu u mrežu.

Miran period igre nakon gola gostiju. Olimpik je pokušao igrati na duge lopte, ali im to nije prolazilo.

Amer Dupovac je u 37. minutu uputio upotrebljiv pas za Tatara, ali je golman Olimpika istrčao sa svog gola i uhvatio loptu.

Dobra prilika za domaće u 44. minutu. Džafić je loše ispucao loptu, a udarac Zajka Zebe izblokirao je Dupovac.

Mogao je Džafić u 45. minutu do druge asistencije, nakon što je izbio loptu, a ista u zadnji čas pobjegla Rahmanoviću.

Sarajevo prijeti u 63. minutu. Tatar je lijepo uposlio Mersudina Ahmetovića, koji je šutirao pored gola.

Imamović je u 81. minutu sjajno probio i ubacio, ali je Osmanoviću pobjegla lopta.

Kazna je uslijedila u 82. minutu. Rezervista Haris Handžić je proslijedio loptu za Benjamina Tatara, koji svojim drugim golom rješava pitanje pobjednika.

Tatar je bio igrač odluke i u minuloj utakmici s Borcem, kada je postigao dva gola.

Olimpik iz svog prvog udarca na gol trese mrežu, a strijelac je u 84. minutu bio Đoko Milović.

Sarajevo u 86. minutu dolazi do trećeg gola. Ponovo je asistirao Handžić, a pogodio Anel Hebibović, koji je zaigrao prvi put poslije devet mjeseci.

Sarajevo se današnjom pobjedom, petom ove sezone, vratilo na prvo mjesto i ima 17 bodova, dva više od Željezničara, koji ima utakmicu manje.

Olimpik je pak ostao posljednji sa tri osvojena boda, prenosi "Avaz".