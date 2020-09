Sarajevo u plej-ofu LE protiv Seltika, korak do devet miliona i istorije

Fudbaleri Sarajeva sutra igraju za istoriju i zaradu od skoro devet miliona KM. Treći put tim sa "Koševa" igraće utakmicu plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige Evrope.

Sarajevo je dva puta, 2009. i 2014. godine, bilo na pragu, ali, kao i svi ostali bh. klubovi, nikada do sada nije uspjelo izboriti učešće u grupi jednog od klupskih takmičenja Evrope. Tako će aktuelni prvaci M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine na stadionu "Bilino polje" u Zenici (jer Olimpijski stadion "Asim Ferhatović Hase - Koševo" ne ispunjava UEFA uslove), u duelu sa škotskim Seltikom sutra pokušati napraviti rezultatski iskorak koji bi im donio i za bh. prilike vrtoglavu zaradu. Jedini preostali ovosezonski predstavnik BiH u Evropi do ove faze takmičenja stigao je nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu prvaka od Dinamo Bresta, zahvaljujući sudijskoj grešci, te potom pobjedi nad podgoričkom Budućnosti u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope prošlog četvrtka.

Ko će biti uspješniji, Sarajevo ili Seltik, ostaje da vidimo, a kladionica Mozzart na pobjedu domaćina daje kvotu 9,50, a na pobjedu Seltika 1,35.

"Sigurno da smo do sada ranijim utakmicama sebi omogućili da igramo jednu utakmicu kojom možemo sebi napraviti mnogo toga dobrog i značajnog. Naravno da neće biti lagana utakmica, jer imamo protivnika koji u svojim redovima ima veliki broj reprezentativaca. Međutim, igra se jedna utakmica i nadamo se da ćemo uz jedan maksimalno angažovan pristup dati sve od sebe i iskoristiti istorijsku priliku da se plasiramo konačno u grupnu fazu Lige Evrope. Ovo je šansa generacije, a ja se nadam da će ta generacija, osim znanja, borbenosti i svega onoga što treba jednoj ekipi za uspjeh, imati i dozu sreće", kazao je Vinko Marinović.

Sarajevo je u julu prošle godine eliminisano upravo od Seltika u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Poslije pobjede na "Koševu" rezultatom 3:1 bilo je jasno da je Seltik već osigurao prolazak u drugo kolo, a Sarajevo je došlo u Glazgov čisto da pokaže da zna da igra fudbal te da što skuplje proda kožu i to mu je tada uspjelo. "Bordo" tim uspio je postići gol u gostima, izjednačiti na 1:1 u 62. minutu, ali je domaći sastav do kraja ipak došao do još jedne pobjede 2:1.

"Ne treba se baviti prošlošću. Treba se okrenuti isključivo utakmici koja je pred nama. Ovo je jedna nova utakmica sa protivnikom koji igra drugačije u odnosu na prošlu godinu. Vjerovatno je i Sarajevo drugačije u odnosu na prošlu godinu. Imamo neku svoju igru koju pokušavamo da prezentujemo na terenu na najbolji mogući način. Zasad nam ide dobro i nadam se da će tako biti i sa Seltikom. Pred nama je 90 ili 120 minuta igre u kojima moramo biti disciplinovani, pametni i požrtvovani", dodao je Marinović.

Iz regiona su u evropskom vozu ostali još Crvena zvezda te Dinamo Zagreb i Rijeka. Prvaci Srbije su, umjesto u Jerevan, doputovali u Nikoziju. Tamo gdje su nedavno poraženi od Omonije, sada će igrati s Araratom, kojem je zbog ratnih dešavanja u njihovoj zemlji oduzeta uloga domaćina ovog meča pa se igra na neutralnom terenu. Puleni Dejana Stankovića pobjedom mogu osigurati četvrtu evropsku jesen u nizu.

"Sticajem okolnosti igramo na Kipru. To ništa ne menja kada smo mi u pitanju. Znamo šta nam je činiti i šta treba da uradimo - da odigramo pravu utakmicu, jer je ovo lepa prilika da Crvena zvezda uđe u grupnu fazu Lige Evrope. Analizirali smo protivnika. Znamo šta oni mogu, ali i šta ne mogu. Uopšte nije toliko bitna taktika, već kako se izađe na teren. Ko god od igrača bude izašao na teren znaće tačno šta treba da radi. Od nas sve zavisi", rekao je Stanković.

Fudbaleri Rijeke na stadionu "Parken" u Kopenhagenu će odmjeriti snage sa istoimenim danskim prvoligašem.

"Spremni smo da pokažemo pravu igru i prođemo u grupnu fazu. Kopenhagenu u domaćem prvenstvu ne ide najbolje, ali su u Europi dobri. Neće nam biti lako, ali vjerujem da smo spremni", rekao je Franko Andrijašević, kapiten Rijeke.

Prvak Hrvatske Dinamo jedini je iz regiona domaćin i na "Maksimiru" će ugostiti estonsku Floru.

Parovi, sutra od 17.30 časova: Kluž (Rum) - KuPS (Fin); od 19: Ararat (Jerm) - Crvena zvezda (Srb), Šarlroa (Bel) - Leh (Polj), Dinamo (Hrv) - Flora (Est), Liberec (Češ) - APOEL (Kip), Malmo (Šve) - Granada (Špa), Rozenborg (Nor) - PSV (Hol); od 19.30: Ber Ševa (Isr) - Plzen (Češ); od 20: Dinamo Brest (Blr) - Ludogorec (Bug), Kopenhagen (Dan) - Rijeka (Hrv), Legija (Polj) - Karabag (Aze), Sarajevo (BiH) - Seltik (Ško), St. Lijež (Bel) - MOL (Mađ); od 20.30: Bazel (Švi) - Sofija (Bug), Dundalk (Irska) - Klaksvik (Fars), Jang Bojs (Švi) - Tirana (Alb); od 20.45: AEK (Gre) - Volfzburg (Njem), Randžers (Ško) - Galatasaraj (Tur); od 21: Rio Ave (Por) - Milan (Ita), Sporting (Por) - LASK (Aus), Totenhem (Eng) - Haifa (Izr).

ZARADA SARAJEVA

TITULA PRVAKA BiH 520.000 KM

NASTUP U KVALIFIKACIJAMA LP 560.000 KM

PORAZ OD DINAMO BRESTA 760.000 KM

NASTUP U KVALIFIKACIJAMA LE 560.000 KM

POBJEDA NAD BUDUĆNOSTI 600.000 KM

U SLUČAJU PLASMANA U GRUPU LE 5,8 miliona KM.

