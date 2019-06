Sari uvrijedio Čelsi u želji da istakne veličinu Juventusa

Italijanski trener Mauricio Sari poslije samo sezone provedene u Čelsiju vratio se u Seriju A i sjeo na klupu Juvenusa umesto Masimilijana Alegrija.

Nekadašnji trener Napolija nikad nije krio da mu je bilo teško da se adaptira na Englesku i rad u Premier ligi, a ni u klubu sa Stamford Bridža nisu mogli da se pohvale idealnom saradnjom sa Sarrijem.

"Imao sam veliku sreću što sam trenirao Čelsi, klub koji je postao vrlo važan u proteklim godinama, ali Juventus je nešto drugo. Ovdje postoji priča koja je duga 100 godina, dok je u Čelsiju počela prije dvadesetak godina", izjavio je Sari.

"Plavci" su prošle sezone zauzeli treće mjesto u Premier ligi i potom osvojili Ligu Evrope, a ekipu je nedavno napustio i najbolji igrač Eden Azar.

Sari je sa "Starom damom" potpisao ugovor do ljeta 2022. a cilj je da osvoji Ligu šampiona koju u Torinu čekaju još od 1996.

