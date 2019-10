Saša Kajkut za "Nezavisne": Ne treba da se zanosimo

Kako dođe serija pobjeda, tako može da dođe i serija poraza. Ne smijemo se zanositi i u svakom meču moramo da pružimo maksimum, rekao je za "Nezavisne" Saša Kajkut, fudbaler Borca, koji je protiv Tuzla sitija (2:0) došao do četvrte pobjede u nizu u BHT Premijer ligi BiH.

Kao dizel tokom zime izgledala je četa trenera Branislava Krunića na početku sezone. Fudbaleri su igrali dobro, stvarali prilike, ali su teško postizali pogotke. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, napredak u igri je bio sve vidljiviji i na kraju je riješen i problem realizacije. U posljednjih pet utakmica u svim takmičenjima su postigli čak 16 pogodaka i primili samo jedan. Četiri pobjede ostvarili su u bh. prvenstvu i jednu u Kupu BiH, gdje su bez mnogo muke u osmini finala eliminisali u gostima takođe člana bh. elite Zvijezdu 09 sa čak 6:0. Pobjedom nad Tuzla sitijem skočili su na četvrto mjesto na tabeli i sada nakon 14 kola imaju četiri boda manje od lidera Sarajeva.

"Dominirali smo tokom cijelog meča i mislim da se nas sve pitalo. Tuzla siti je dobra ekipa i pobijedili su nas u prvom duelu ove sezone, što je bio razlog za revanš. Lijepo je pobjeđivati, ali kažem da ne treba da se zanosimo, još mnogo kola je do kraja", kazao je Kajkut.

NN: Protiv Tuzla sitija je posao bio mnogo lakši kada su gosti ostali sa igračem manje nakon penala nad Stojanom Vranješom?

KAJKUT: Jeste, to nam je mnogo olakšalo posao. Ali, sve je bilo regularno iako su se njihovi igrači bunili. Na snimku se vidi prekršaj nad Vranješom kao i to da je Samir Efendić bio posljednji igrač odbrane. Kažem, sve to nam je olakšalo posao. Nakon toga je došao i moj pogodak i mogli smo mirno da privedemo utakmicu kraju.

NN: Prije meča sa Tuzla sitijem Almedin Ziljkić je spomenuo borbu za titulu, da li se u svlačionici priča na tu temu?

KAJKUT: Iskusniji sam igrač od njega i ne mogu da razmišljam u tom pravcu kada znam da ima još mnogo do kraja. On je takav tip i ne može mu se uzeti za zlo što je tako rekao. Poslije utakmice sam rekao da kako dođe serija pobjeda, tako može da nastupi i serija od dva-tri poraza. Moramo da idemo iz meča u meč i onaj s narednim rivalom Radnikom nam je najbitniji ove sezone.

NN: Ali, u ovom trenutku se čini da je realnost Borca borba za plasman u Evropu naredne godine?

KAJKUT: U ovom trenutku imamo čemu da se nadamo, ali kažem još dosta bodova je u igri. Sigurno je da je realnost ove ekipe gornji dio tabele, a na kraju sezone ćemo vidjeti koje je to mjesto. Nadam se da ćemo u nekim mečevima imati i sreće da dođemo do bodova.

NN: U početku sezone rezultati nisu pratili dobru igru ekipe, sada se i to promijenilo. Šta je razlog za nešto lošiji start?

KAJKUT: U početku je razlog možda bio to što smo imali dosta novih igrača koji su morali da se prilagode na ligu, na grad. Sigurno je da je dosta faktora uticalo na to, ali kako vrijeme odmiče, igramo mnogo bolje kao tim. Duže smo na okupu i sve bolje se upoznajemo.

NN: Borac u finišu prvog dijele sezone očekuje nešto lakši raspored. Derbi mečeve igrate pred svojim navijačima, sigurno je cilj ostati neporažen u pet kola do kraja polusezone?

KAJKUT: Možemo da kažemo da imamo nešto lakši raspored jer sa Radnikom, Zrinjskim i Slobodom igramo kući, dok gostujemo Mladosti Doboj Kakanj i Čeliku. Moramo maksimalno da iskoristimo priliku koja nam se pruža i da ova serija pobjeda traje što duže. Ako bog da da polusezonu završimo bez novih poraza.