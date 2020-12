Saša Stevanović novi predsjednik OFK Beograda

Nekadašnji golman OFK Beograda i reprezentativac Saša Stevanović izabran je danas za novog predsjednika kluba na vanrednoj sjednici Skupštine.

Za njega su glasala 22 od 23 člana sa pravom glasa, a jedan je bio uzdržan.

"Pokazano je da osnova za vraćanje OFK Beograda postoji, a to je jedinstvo bivših igrača, radne zajednice, kluba prijatelja, veterana i novinara. Kao dio ovog jedinstva dobio sam zadatak da ih predvodim do ostvarivanja zajedničkog cilja, a to je da OFK Beograd vratimo tamo gdje pripada", rekao je Stevanović.

Kako je naveo, teorije zavjere, lični interesi i loše procjene dovele su naš klub na najniže grane u svojoj istoriji.

"Dok se još uvek neki trude da brane OFK Beograd od Ofkovaca, mi smo na ovoj skupštini dokazali jedinstvo, kao i istrajnost u borbi za naš klub. OFK Beograd će uvek ostati klub sa svojom istorijom, svojim grbom, večno popularnom plavo bijelom bojom i himnom".

Stevanović ističe da je situacija u kojoj je trenutno OFK Beograd ne ostavlja trunku slobode da odbije pomoć od klubova koji trenutno finasijski i organizaciono bolje funkcionišu od nas.

"Pomoć koju je ponudio Zvezdan Terzić i Crvena Zvezda, kao i eventualnu saradnju dva kluba koju je pomenuo, otvora mogućnost da naš klub dobije prvu injekciju pred početak vraćanja", rekao je on.

"Shvatajući ozbiljnost situacije u kojoj se klub trenutno nalazi, svoje mišljenje sam iznio ljudima koji su me podržali i navijačima. Pomoć u vidu poslovno-tehničke saradnje trebamo da prihvatimo, ukoliko ta pomoć ne remeti integritet i tradiciju našeg kluba".

Pored toga, našu iskrenu ideju i borbu za vraćanje OFK Beograda tamo gdje pripada, prepoznali su mnogi naši proslavljeni igrači, privrednici i ljudi iz javnog života, oni takođe žele da doprinesu ovoj ideji i borbi, navodi novi predsjednik.

"Nadam se da će ideja za povratak OFK Beograda i energija koju stvara jedinsto nas Ofkovaca, probuditi želju državnih organa da se i oni uključe".

Narednih dana oformiću UO sa ljudima od integriteta i želje da našu zajedničku ideju sprovedemo u delo.

"Želio bih da se zahvalim svima na poverenju koje su mi pružili. Pokušaću da na najbolji mogući način opravdam to povjerenje. Birajući mene izabrali su transparetnost u radu, rad samo u interesu OFK Beograda i borbu do krajnjeg cilja, OFK Beograd u fudbalskoj eliti. Sve manje se može čuti reč gospodin i dama, mi smo borci da se Romantičari ne odaju zaboravu", zaključio je Stevanović.

Tokom Skupštine odata je počast ljudima koji su zadužili naš klub, a koji su nas ove godine napustili - Iliji Petkoviću, Božidaru Milenkoviću i Cvetku Jovanoviću.