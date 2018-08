Saša Zdjelar za "Nezavisne": Bešiktaš je ranjiv

Nisu nepobedivi i u poslednjim utakmicama su pokazali da su ranjivi, što moramo da iskoristimo, rekao je za "Nezavisne" Saša Zdjelar, vezista Partizana, pred današnji meč protiv Bešiktaša u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope.

Večeras od 20.30 "crno-bijele" očekuje najteži ispit na putu ka grupnoj fazi drugog po rangu UEFA takmičenja. Turska ekipa je veliki favorit u ovom meču, posebno zbog činjenice da u ekipi imaju igrače poput Rikarda Kvarežme, Rajana Babela, Pepea, Domagoja Vide, Alvara Negreda (preskače prvi meč zbog crvenog kartona)... Jasno je da je Partizan mogao da prođe mnogo bolje u žrijebu, ali daleko od toga da nema šanse da u ovom dvomeču izađe kao pobjednik.

"Mogli smo imati malo više sreće, ali šta je tu je. Radi se o veoma kvalitetnoj ekipi, ali su u poslednjim utakmicama pokazali da nisu nepobedivi. Favoriti su. Imaju ogroman broj kvalitetnih igrača koji su velike zvezde, ali to nije presudno. Igraju se dve utakmice i sigurno je da imamo šansu u ovom dvomeču", izjavio je mladi vezista.

Zdjelar ističe da mu ovo nije prvi put da izlazi na megdan Bešikašu te da poznaje dosta igrača koji i sada nose dres ekipe iz Istanbula, koja prije svega može da se podiči iskustvom jer je prosjek ekipe skoro 28 godina.

"Neki su bili tu kada sam igrao protiv Bešiktaša. Iskustvo im donosi mnogo toga i iza sebe imaju mnogo utakmica na ovom nivou. Naši mladi igrači žele da pokažu da su i oni taj nivo i svi želimo da napravimo nešto dobro u karijerama. Svi znamo koliko Liga Evrope znači nama i klubu. Tražićemo šansu koju moramo da iskoristimo", izjavio je Zdjelar, koji je početkom godine došao na pozajmicu iz Olimpijakosa, a ovog ljeta Partizan je otkupio njegov ugovor od Grka.

Veliki optimizam pred ovaj dvomeč u Partizanu baziraju na tome što je Bešiktaš u prošloj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope jedva eliminisao austrijski LASK. Turski tim se izvukao bukvalno u posljednjim sekundama meča u Austriji i to golom Negerda u nadoknadi vremena. LASK je na kraju slavio s 2:1, što im nije bilo dovoljno jer su u Istanbulu poraženi s 0:1.

"Nismo gledali uživo taj meč jer smo i mi bili na terenu. Posle kad smo ušli u svlačionicu bilo je malo razočarenja što Austrijanci nisu prošli. Šta da se radi, mi moramo da igramo protiv Bešiktaša. Ali, ako mogu da izgube u Austriji, mogu i u Beogradu pred našim vernim navijačima", jasan je Zdjelar, koji je prije tri godine bio dio tima U-20 Srbije koji je osvojio titulu prvaka svijeta.

Ovaj meč će biti još jedna prilika da na djelu vidimo sve promjene koje je u tim unio Zoran Mirković, koji je ne tako davno na mjestu trenera naslijedio Miroslava Đukića.

"Uneo je dosta živosti i discipline. Ova ekipa ima kvalitet, ali je u nekom trenutku izgledalo da smo neugirani. Iskreno, ni nama ni Đukiću nije bilo lako jer smo stalno čitali da ga neko menja i to je dovelo do nekog razodora. Sada radimo naporno i dosta stvari je došlo na svoje, što se i vidi nakon samo dve nedelje rada sa novim trenerom. Izbacili smo kvalitetnu ekipu kao što je Nordsjeland i u tim mečevima se vidio pomak u našoj igri", rekao je vezista Partizana.

Osim borbi na međunarodnoj sceni, Partizan se suočava sa činjenicom da im ljuti rival Crvena zvezda već nakon četiri kola prvenstva Srbije bježi pet bodova. Prvenstvo je tek počelo i naravno Zdjelar ističe da je šampionska trka daleko od riješene.

"Zvezda ima svoj put, mi svoj. Jedini izlaz iz svega je da pobeđujemo i da sakupljamo bodove. To narod i očekuje od nas. To je jedini izlaz i jedino rešenje za sve, a nakon toga ćemo da vidimo da li je to dovoljno za titulu", zaključio je 23-godišnji Saša Zdjelar.

Derbi u Bergamu

Parovi plej-ofa: od 18 časova: Torpedo - Ludogorec, Zenit - Molde. Od 18.30: Trenčin - AEK Larnaka. Od 19: APOEL - Astana, Šerif - Karabag, Sigma - Sevilja, Suduva - Seltik. Od 19.05: Sarpsborg 08 - Makabi Tel Aviv. Od 19.15: Malme - Midtjiland. Od 20: Atalanta - Kopenhagen, Bazel - Apolon, Dudelanž - Kluž, Olimpijakos - Barnli. Od 20.30: Genk - Brondbi, Olimpija - Trnava, Partizan - Bešiktaš, Rapid Beč - FCSB, Zorja - Lajpcig. Od 20.45: Gent - Bordo, Glazgov - UFA, Rozenborg - Škendija.

Bez navijača gostiju

Dvomeč između Partizana i Bešiktaša je od strane UEFA proglašen mečom visokog rizika. U skladu sa tom procjenom, dogovoreno je da na obje utakmice u Beogradu i u Istanbulu nema gostujućih navijača.

Babel neće u Beograd

Fudbaleri Bešiktaša nekompletni stižu u Beograd, na prvu utakmicu plej-ofa za Ligu Evrope protiv Partizana. Zbog povreda neće igrati Rajan Babel i Džermejn Lens, a zbog crvenog kartona neće biti ni Alvara Negreda. Na spsku turskog tima su: Tolga Zengin, Utku Juvakuran, Ersin Destanoglu, Gokan Gonul, Domagoj Vida, Pepe, Enco Roko, Fatih Aksoj, Adrijano, Čaner Erkin, Nedžip Ujsal, Gari Medel, Tolgaj Arslan, Dorukhan Tokez, Oguzan Ozjakup, Merdžan Ačikgoz, Guven Jalčin, Gokan Tore, Rikardo Kvarežma, Umut Najir, Kajl Larin, Vagner Lav i Alpaj Čelebi.