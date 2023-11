Saudijac ima plan pred dolazak u Banjaluku

Fudbalere Željezničara u okviru 14. kola Premijer lige BiH očekuje gostovanje kod prvoplasiranog Borca.

Podsjetimo, “Željo“ je jedini tim koji je do sada savladao Banjalučane, koji će sigurno učiniti sve da se revanširaju “plavima“.

U međuvremenu Željezničar je imenovao novog trenera. Nermina Bašića je naslijedio stručnjak iz Saudijske Arabije Abdulhakim Al-Tuvaijri.

„Prije svega ekipa treba vremena da se prilagodi onome što mi želimo igrati i to je normalno, novi trener, nova ideja, nova filozofija, novi način igre. Definitivno ima kvaliteta u ekipi, ima prostora za popravke, to je proces koji se ne može uraditi za nekoliko treninga, ali ima stvari koje možemo popraviti do naredne utakmice. Radujemo se onome što dolazi jer vidimo kvalitet u timu, rekao je Saudijac i dodao:

„Očekujemo tešku utakmicu, igramo protiv prvoplasirane ekipe, igramo u gostima, bit će izazov. Imamo ideju kako igrati protiv njih, idemo s planom i borit ćemo se do kraja“.

Utakmica između Borca i Željezničara igra se u nedjelju na Gradskom stadionu sa početkom u 15:15 časova.

