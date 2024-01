Saudijci zviždali na minut ćutanja za Bekenbauera (VIDEO)

Fudbalski svijet se oprašta od jednog od najvećih igrača svih vremena, Franca Bekenbauera, koji je preminuo u ponedjeljak u 79. godini života.

Tako je bilo i u meču polufinala Superkupa Španije, koji se igra u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, zemlje koja je u sve većem fudbalskom usponu.

Međutim, tamošnji navijači pokazali su i nepristojnost prilikom održavanja minuta ćutanja za čuvenog "Kajzera Franca".

Disgusting scenes as Saudi Arabia fans whistle during the minute silence for Franz Beckenbauer before Real Madrid vs Atletico Madridpic.twitter.com/rf3GmD2mnO