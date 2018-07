Sautgejt: Boli poraz od Hrvatske, ali ko se nadao polufinalu?

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Geret Sautgejt rekao je da je ražočaran posle poraza od Hrvatske (2:1) u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji.

"Boli nas ovaj poraz, ali da li smo očekivali da ćemo biti ovdje? Mislim da niko od nas nije. Ali, kada dođete u ovakvu situaciju i igrate dobro kao što smo mi igrali, želite da iskoristite ovakve prilike. Biće prilike da izvučemo pozitivne stvari, sada je prerano, pošto moramo da prebolimo poraz", rekao je Sautgejt poslije utakmice u Moskvi.

Engleska nije uspjela ni poslije 52 godine da se plasira u finale Mundijala, iako je imala prednost od 1:0 na kraju prvog poluvremena.

"Ovo je bila sjajna prilika i niko ne može da garantuje da će se ponovo ukazati. Ali, mi želimo da budemo ekipa koja ulazi u četvrtfinala i polufinala, tome težmo i pokazali smo da je to moguće. Dokazali smo sebi i našoj zemlji da je to moguće i sada imamo veća očekivanja", zaključio je on.

Engleska se u borbi za treće mjesto sastaje sa Beligijom u subotu u Sankt Peterburgu od 16 sati.