Savez vjeruje Prosinečkom

Selektor Robert Prosinečki ima puno povjerenje Izvšnog odbora Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, rekao je u petak Milorad Sofrenić, potpredsjednik bh. kuće fudbala.

Samo četiri boda iz četiti odigrana kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine, uz dva vezana poraza, po svemu sudeći nisu uzdrmala selektorsku funkciju Roberta Prosinečkog na klupi fudbalske reprezentacije BiH. U Finskoj i Italiji u pratnji ekipe bili su, između ostalih, i članovi Izvršnog odbora N/FS BiH, koji nakon nijednog osvojenog junskog boda nisu razgovarali o odgovornosti aktuelnog šefa stručnog štaba.

"Razgovarali jesmo, ali uskraćivanje povjerenja selektoru nije bilo predmet razgovora niti će biti u skoroj budućnosti. Selektor Robert Prosinečki u ovom trenutku uživa puno povjerenje članova Izvšnog odbora N/FS BiH. Sjednicu ovog tijela održaćemo vjerovatno tokom iduće sedmice. Na dnevnom redu u skladu s ustaljenom praksom naći će se izvještaj selektora Roberta Prosinečkog s minulih utakmica. Riječ je o redovnoj proceduru, a izvještaje će podnijeti i selektor mlade reprezentacije BiH", istakao je Sofrenić.

Ako je suditi po prošlosti, čini se da popularni Robi spada u red srećnika s obzirom na to da su mnogi njegovi prethodnici, pa čak i Safet Sušić, jedini koji je bh. tim odveo na jedno veliko takmičenje - Mundijal u Brazilu 2014. godine, otkaze dobijali gotovo po hitnom postupku nakon i najmanje rezultatke krize. Iako je možda nezahvalno porediti, na društvenim mrežama ipak se pokušava povezati status Roberta Prosinečkog i informacije da je Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije u četvrtak smijenio dosadašnjeg selektora reprezentacije Mladena Krstajića. Rođeni Zeničanin "orlove" je preuzeo poslije kvalifikacija za SP 2017. godine. Vodio je tim u Rusiji, gdje Srbija nije uspjela da se kvalifikuje u osminu finala. Ugovor mu je raskinut samo pet dana poslije poraza u Ukrajini 0:5, a nije ga spasila ni pobjeda u ponedjeljak protiv Litvanije 4:1. Krstajić je smijenjen iako nakon tri kola Srbija zauzima treće mjesto sa četiri boda, dok je bh. tim pretposljednji, peti, sa takođe četiri boda, ali iz četiri odigrana meča. Krstajiću bi mogao biti grijeh što je iznad Srbije bolje plasiran slabašni Luksemburg, ali i "zmajevi" pušu u leđa jednog na papiru autsajdera, reprezentaciji Jermenije.

"Ne treba porediti situaciju u Srbiji s ovom u BiH. Tamo su drugi ljudi, drugi načini dovođenja selektora. Sve je drugačije. Kod nas su procedure drugačije, složenije i ne možemo povući paralelu, niti treba. Reprezentacija BiH još ima dobre šanse da se plasira na Euro, i to po dva osnova. Vjerujemo da ćemo to ostvariti kroz same kvalifikacije, a imamo i baraž kroz UEFA Ligu nacija. Ništa se spektakularno nije desilo. Izgubili smo dvije utakmice u gostima od respektabilnih protivnika. Nismo očekivali poraz u Finskoj, ali i to je sastavni dio sporta", istakao je Sofrenić.

"Zmajevi" kvalifikacije nastavljaju 5. septembra na domaćem terenu protiv Lihtenštajna, te tri dana kanije u gostima kod Jermenije.