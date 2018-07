Savić: Sjajna analiza rivala, otvara nam se put ka LŠ

Štoper Crvene zvezde Vujadin Savić ističe da se u trijumfu njegove ekipe nad Suduvom 3:0 vidjela sjajna priprema utakmice.

“Presrećni smo zbog rezultata i pobede. Igrali smo jako pametno i strpljivo, na kraju se to isplatilo. Stručni štab je odradio odličan posao kada je analiza protivnika u pitanju. Znali smo tačno šta će da rade i kako će da igraju. Čuo sam da su posle utakmice komentarisali kako smo ih pročitali u svakom segmentu igru, to je još jedan dokaz da smo se sjajno pripremili. Imamo odličan rezultat pred revanš, sigurno smo favoriti, ali ne smemo da se opustimo. Moramo ponovo da damo sve od sebe kako bismo ostvarili svoj cilj, a to je plasman u Ligu šampiona“, rekao je kapiten crveno-bijelih.

Lorenco Ebisilio postigao je vodeći gol, svoj debitantski u crveno-belom dresu.

“Drago mi je zbog Ebisilia što je postigao prvenac i ovacije publike kada je izlazio iz igre. Mnogo je važna ta hemija između igrača i navijača i siguran sam da će njemu podrška sa tribina biti dodatni motiv, kao što je i svima nama“.

U duelu Zvezdinih eventualnih rivala u trećem kolu kvalifikacija Spartak iz Trnave je pobijedio Legiju u Varšavi 2:0.

"Ja sam dosta govorio da je Trnava dobra ekipa i da Legiji neće biti lako. Ne mogu da kažem da je iznenađenje, a ne mogu da kažem i da nije. Mislim da je za nas bolje da igramo sa Trnavom jer su lakši protivnik, iako će verovatno proći. Otvara nam se put ka Ligi Evrope, bože zdravlja naravno, ali nadam se da ćemo imati snage da uđemo u Ligu šampiona, što nam je primarni cilj", zaključuje Savić.

Revanš se igra prvog avgusta u Litvaniji.

