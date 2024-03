Savić produžio sa Atletikom

Atletiko Madrid je odlučio da ponudi novi jednogodišnji ugovor Stefanu Saviću, a crnogorski reprezentativac ga je prihvatio.

Savić je u klubu iz Madrida o 2015. godine i već devet godina predstavlja stub odbrane ‘’Jorgandžija’’. Jedan je od igrača sa najdužim stažom u klubu, a sa novim ugovorom koji će važiti do ljeta 2025. godine zaokružiće desetogodišnjicu u klubu.

Sa Atletikom je Savić je osvojio La ligu, Super kup i Ligu Evrope.

Bio je blizu osvajanja Lige šampiona sa španskim klubom u sezoni 2015/16, ali im je na put stao gradski rival, Real Madrid.

Stefan Savić contract has been extended until June 2025 by automatic clause into his Atlético Madrid deal. His deal was originally valid until the end of this season. pic.twitter.com/RaCQNdPr55