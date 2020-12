Savićević: Terzić posljednji koji treba da me zove na utakmicu

Legendarni fudbaler Dejan Savićević rekao je da je Zvezdan Terzić posljednji čovjek u Srbiji koji treba da ga zove na utakmicu Crvene zvezde.

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić prije nekoliko nedjelja javno je pozvao Savićevića da bude gost na meču svoja dva nekadašnja kluba Zvezde i Milana u Ligi Evrope.

"Kada vas zove neko ko svašta priča o vama i ko širi laži o vama na svakom koraku - to može samo neko ko ništa ne valja. Kao prvo - zamolio bih ga ovim putem da me više ne spominje, jer postoje neki ljudi, među kojima je i on, s kojima se nikad neću pomiriti. On to treba da zna, ima svoj život, ja imam svoj i on je posljednji čovjek u Srbiji koji treba da me zove na utakmicu", rekao je Savićević za pogoričke Vijesti.

Savićević ističe da može da ga zove predsjednik Zvezde Svetozar Mijailović, sportski direktor Mitar Mrkela, svi drugi osim Terzić.

"Ja sam rekao za njega ono što drugi nisu smeli - da je nikakav čovjek. Zna šta je uradio i opet me zove.

Pa ja bih bio 100 puta gori od njega da se pomirim s njim. Jer, ako te neko jednom povrijedi, povrijediće te i drugi put. Nema potrebe da vam se putevi ukrštaju da bi vas još jednom 'uradili' ili 'odradili'. Neko može da te pređe jednom, a ako te pređe drugi put - onda si budala. Eto, to je neki moj moto, i on to zna. I opet zove. To je dokaz o njemu kakav je", kazao je Savićević.