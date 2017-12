Savjetnici FIFA upozorili gej navijače na moguće prijetnje tokom Mundijala

Savjetnici Svjetske fudbalske federacije upozorili su gej navijače da ispoljavanje njihove seksualnosti može da naiđe na nezadovoljstvo tokom Mundijala u Rusiji.

Mreža FARE, koja se bori protiv rasizma i ostalih vidova diskriminacije, objavila je da će napraviti vodič koji će opisati pretnje s kojima navijači mogu da se susretnu tokom Svjetskog prvenstva koji će se održati naredne godine.

"Vodič će savjetovati opreznost na bilo kom mjestu gdje se ne vidi dobrodošlica LGBT zajednici. Ako imate navijače koji hodaju niz ulicu držeći se za ruke, da li će se naći u opasnosti? To zavisi u kom ste gradu i koje je doba dana", rekao je izvršna direktorka FARE Pjara Povar.

Homoseksualizam je dekriminalizovana u Rusiji 1993. godine, ali je 2013. usvojen zakon koji zabranjuje širenje propagande koja je podržava.

Po navodima Povarove, vodič će sadržati i detaljna objašnjenja, poput nekih aktuelnih situacija LGBT zajednice u Rusiji.

"Nije zločin da budete gej, ali postoji zakon protiv promovisanja homoseksualnosti maloljetnicima. Gej ljudi imaju mjesto u Rusiji, ali je ono prilično skriveno", navela je ona.

FIFA još ne zna da li će navijačima biti dozvoljeno da istaknu zastave u duginim bojama na stadionima tokom svjetskog šampionata.

"Britanski i njemački navijači su postavili to pitanje, ali FIFA do sada nije odgovorila. To će odlučiti sigurnosne službe. Idite na Svjetsko prvenstvo, ali budite oprezni", kazala je Povarova.

Svjetsko prvenstvo u Rusiji održaće se od 14. juna do 15. jula 2018. godine.