Savo Milošević: Osimu pripadaju zasluge za moju karijeru

Dobar dio zasluga za sve ono što sam postigao tokom karijere pripada Ivici Osimu, rekao je Savo Milošević, novoizabrani selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

On se prisjetio početaka svoje igračke karijere. Legendarni „Švabo“ koji više nije među nama, Savi Miloševiću je bio praktično prvi trener na počecima profesionalne karijere.

„Praktično je on prvi trener koji me poveo na pripreme sa prvim timom Partizana. Ja sam još bio omladinac. Sa te strane dugujem mu ogromnu zahvalnost. Znamo svi da na ovim prostorima ti veliki klubovi se rijetko odlučuju da tako rano povedu klince na pripreme, a Ivica nije imao problem da mene povede sa 17 i pol godina“, rekao je Savo Milošević u razgovoru za sportske.ba.

Dodaje da je ta ekipa je bila ekstremno jaka i iskusna, kasnije je dobila i Zvezdu koja je bila prvak Evrope tada.

„Nakon što je Ivica Osim otišao iz Partizana do mene došla priča da je baš on bio taj koji je rekao sve najbolje za mene ljudima iz kluba. Na svu sreću tih ljudi u Partizanu, rukovodstvo kluba je uzelo zdravo za gotovo to što je Ivica rekao. Imao sam praktično utaban put ka prvom timu i nekoj karijeri u najvećoj mjeri zahvaljujući riječima Ivice Osima. Dobar dio zasluga za sve ono što sam ja kasnije uradio pripada Ivici Osimu“, istakao je Milošević.