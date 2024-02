Savo Milošević: Rezultat ne treba da bude prioritet (VIDEO)

Savo Milošević, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine komentarisao je žrijeb Lige nacija.

„Zmajevi“ će igrati sa Grupi 3 sa Holandijom, Mađarskom i Njemačkom.

„Grupa je otprilike onakva kakvu smo mogli da očekujemo. Prema onome što sam mogao da vidim i u ostalim grupama, naša nije ništa slabija, niti jača. Sve je to tu negdje. Jednostavno u A Ligi nacija nije mogla biti slaba grupa, ali to je šansa da se kroz to takmičenje, ne gledajući rezultat, dođe do nekih novih igrača, prije svega mislim mlađih. U svakom slučaju mislim da u ovoj A ligi nacija ne treba prioritet da bude rezultat, nego upravo nešto drugo, a to je uigravanje ekipe“, kazao je Milošević i dodao:

„Kroz to takmičenje možemo provjeriti neke igrače. U svakom slučaju atraktivno takmičenje, a s obzirom da mi imamo već dogovorene dvije prijateljske utakmice sa Engleskom i Italijom, biće jako atraktivnih utakmica u BiH u narednom periodu, pa pretpostavljam i jako zanimljivo za sve one koji vole fudbal. Na nama je da se što bolje pripremimo za sve te utakmice“.

