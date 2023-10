Savo Milošević okuplja "zmajeve" na Ilidži

Pod vodstvom novoizabranog selektora Save Miloševića fudbalska reprezentacije Bosne i Hercegovine danas će na Ilidži početi pripreme za nastavak kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj.

Pred „zmajevima“ su gostujući susreti protiv Lihtenštajna i na domaćem terenu sa favoritom grupe Portugalom. Savo Milošević je treći selektor bh. tima u aktuelnim kvalifikacijama i pred njim je izuzetno težak zadatak.

Njegovi puleni u dosadašnjih šest utakmica upisali su samo dvije pobjede i tako ostali samo matematički u igri za direktan plasman. Međutim, predstojeći mečevi trebali bi, ako ništa više, poslužiti za uigravanje ekipe za baraž izboren kroz ranije igranu Ligu nacija.

„Baraž utakmice su specifične. Baraž utakmice se igraju srcem, karakterom, borbom, spremnosti igrača da igraju 100 posto. To je ujedno i jedina razlika koju sam ja vidio između onih ekipa koje urade nešto, da li da osvoje trofej, da ostanu u ligi ili nešto. Ko je spreman da se žrtvuje, da pokaže više od protivnika, kvalitet tu malo manje odlučuje, on može da pomogne. One ekipe koje su spremne da daju više od realnog u datom momentu, one ekipe koje pokažu karakter, oni momci koji su spremni da žrtvuju sebe zarad druga na terenu, samo takvi mogu da iznesu ovo. Siguran sam da takvih ima, i to je tip utakmica koji nas čeka u baražu. U skladu sa tim treba da djelujemo. Vratiću se na kvalifikacije i možemo na njih gledati kao na pripremne utakmice, ali moje iskustvo koje imam u reprezentaciji jeste da reprezentacija nema čak ni prijateljske utakmice. Svaki odnos mora biti maksimalan“, izjavio je selektor Milošević na zvaničnom predstavljanju, prenosi FENA.

Milošević je za ovaj ciklus pozvao 27 igrača, a na spisku su, golmani: Ibrahim Šehić, Nikola Vasilj, Kenan Pirić; odbrana: Anel Ahmedhodžić, Adnan Kovačević, Adrian Leon Barišić, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Jusuf Gazibegović, Dennis Hadžikadunić, Eldar Ćivić; vezni red: Amir Hadžiahmetović, Rade Krunić, Miralem Pjanić, Gojko Cimirot, Benjamin Tahirović, Miroslav Stevanović, Dal Varešanović, Almedin Ziljkić, Ivan Bašić, Amar Rahmanović; napad: Edin Džeko, Ermedin Demirović, Smail Prevljak, Luka Menalo, Said Hamulić, Nemanja Bilbija.

Utakmica sa Lihtenštajnom igra se 13. oktobra u Vaduzu, a s Portugalom tri dana kasnije u Zenici.

