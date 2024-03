Savo Milošević pred Ukrajinu: Bitna utakmica za Džeku

Ovo je bitna utakmica za Edina Džeku, on ima 38 godina i ima šansu da ode i na EURO, poručio je Savo Milošević, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine koja se danas okupila na Ilidži i počela pripreme za utakmice baraža za plasman na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

Reprezentacija BiH do srijede će trenirati na Grbavici, a meč sa selekcijom Ukrajine na rasporedu je u četvrtak na „Bilinom polju“ u Zenici.

“Ovo je bitna utakmica za Edina Džeku, on ima 38 godina i ima šansu da ode i na EURO. Utakmica neće biti lagana, ali sve se to može dobiti uz veliku želju i borbu. Ja sam puno pričao da moramo zaslužiti neke stvari, moramo biti spremni da nam se u ovoj utakmici sve vrati što smo ranije propustili. Svi znamo šta treba radimo. Fokusirani smo i znamo šta hoćemo, iskreno se nadam da će to biti dovoljno da prođemo Ukrajinu. Ako želimo dobar rezultat, morat ćemo ovdje da platimo, a to podrazumijeva ogromnu žrtvu”, kazao je Milošević.

