Savo Milošević za "Nezavisne": Na Mundijalu nas čeka pakao

Malo naših igrača je igralo na Svetskom prvenstvu i malo njih zna kakav nas pakao čeka tamo, rekao je za "Nezavisne" Savo Milošević, potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije i proslavljeni reprezentativac Jugoslavije, koji je s "plavima" igrao na Mundijalu i Evropskom prvenstvu i zna šta znači igrati na najvećoj sceni.

Osam godina Srbija je čekala da se plasira na jedno veliko takmičenje, a ni ta 2010. i Mundijal u Južnoj Africi nisu ostali u lijepom sjećanju navijačima "orlova" jer su takmičenje završili u grupnoj fazi i pored pobjede nad Njemačkom. Možda je to i jedan od razloga što je euforija pred prvenstvo u Rusiji mnogo manja nego što je to do sada bio slučaj.

"Nacija je razočarana fudbalom u Srbiji. Nije dobro što su razočarani, ali je dobro što su očekivanja manja. Dobro je što nema euforije. Za nas i fudbal u Srbiji je bilo veoma bitno da se plasiramo na SP. Jasno da sada nije cilj otići i odigrati tri utakmice u grupi, cilj je učiniti sve kako bismo se plasirali u osminu finala. Najbitnije je da ekipa da maksimum i ubeđen sam da ako to urade - prolazimo grupu", izjavio je Milošević, koji je 2000. bio najbolji strijelac Evropskog prvenstva u Belgiji i Holandiji zajedno s Patrikom Klajvertom.

NN: Da li je ova grupa po mjeri Srbije?

MILOŠEVIĆ: Sve je to relativno. Nakon što smo prošli grupu u kvalifikacijama, mnogi su kazali da je bila veoma laka i nikakva. Kad prođemo, ispadne da je lagana jer smo je, eto, mi prošli. Malo ljudi zna šta nas tek čeka u SP. Malo naših igrača je igralo na SP i malo njih zna kakav pakao nas čeka tamo. Pokušaćemo da ostvarimo prolaz dalje protiv ekipe Kostarike, koja je igrala četvrtfinale Mundijala i ispala je od Holandije na penale, te Švajcarske, koja je u grupi kvalifikacija izgubila samo jednu utakmicu.

NN: Šta onda da kažemo za Brazil, koji u Rusiju dolazi kako bi izliječio rane od prije četiri godine?

MILOŠEVIĆ: Brazil je, po mojoj proceni, prvi favorit za osvajanje trofeja jer igraju neverovatno ovih godinu i po dana. Ovaj Brazil nema nikakve veze s onim što je izgubio od Nemačke 1:7 pre četiri godine.

NN: Šta je najveća snaga Srbije u Rusiji?

MILOŠEVIĆ: Pre svega moram da kažem da verujem u ove momke. Pokazali su kvalitet. Već sam odlazak na SP je sjajan rezultat. Pogledajte samo spisak onih koji nisu na Svetskom prvenstvu pa će vam biti jasno, i ovo ne pričam kao alibi. Ne možete doći na Mundijal, a da nemate kvalitet. Ovo se odnosi na sve selekcije. Mi imamo promenjenu ekipu u odnosu na kvalifikacije. Imamo momke koje poznajemo kao prvake Evrope i sveta, i to treba da bude naša najveća snaga. Iskustvo pojedinih igrača i glad za uspehom kod mladih moramo da iskoristimo. Miks iskustva i mladosti je često znao da da dobar rezultat. Ono što je najbitnije - imamo dobar ambijent u ekipi. Mlađi igrači mogu da donesu ekipi ono što je falilo prethodnih godina.

NN: Može li manjak euforije kod navijača da pomogne igračima da naprave dobar rezultat?

MILOŠEVIĆ: Može da pomogne, ali znam kako će igrači da se osećaju. Manjak pritiska javnosti i medija je minorna stvar jer će oni sami sebi da stvore pritisak. Većina ljudi misli da je tim igračima svejedno, to je bolesno i nenormalno. Nije moguće da im je svejedno. Naravno da im je stalo da naprave što bolji rezultat. Većini je ovo poslednje Svetsko prvenstvo. Zamislite šta se dešava u njihovim glavama.

NN: Za kraj, da li je postavljen neki cilj pred igrače?

MILOŠEVIĆ: Cilj je da daju maksimum u svakom minutu i svakom sekundu utakmice. Ako to urade, nije mi bitno kakav će biti rezultat. Prva utakmica na turniru je uvek najvažnija. Ali, s obzirom na grupu i snagu naših protivnika, taj meč protiv Kostarike je zaista najbitniji za nas.