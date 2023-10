Scena sa utakmice Mađarska-Srbija koja je promakla: Tuča zbog natpisa ''Kosovo“ (VIDEO)

Jedna veoma bizarna scena viđena je u subotu na utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koju su selekcije Mađarske i Srbije odigrale u Budimpešti, a snimak na kojem se vidi šta se desilo obilazi društvene mreže.

14.10.2023, Hungar - Serbia, Two security guards acted harshly against a Hungarian supporter for showing a Kosovo flag towards the Serbs. The other Hungarian fans judged the performance to be strong, so a couple of them intervened https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/MazUO0xApW