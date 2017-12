Sead Kajtaz: "Domaći" stručnjaci imaju prednost

Poželjno je da novi selektor bude sa našeg govornog područja, rekao je Sead Kajtaz, član Komisije za imenovanje selektora fudbalske reprezentacije BiH.

To je jedan od kriterija Komisije koju pored Kajtaza čine još Ivica Osim, Duško Bajević i Zvjezdan Misimović. Nekadašnji fudbalski as mostarskog Veleža napominje da to ne znači da kandidati koji ne ispunjavaju ovaj uslov automatski gube sve šanse.

"Poželjno je da to bude domaći stručnjak. Kada kažem domaći, mislim na region, odnosno ljude koji govore naš jezik, odnosno poznaju mentalitet igrača i ljudi uopšte sa naših prostora. Smatramo da je to puno lakše za buduću saradnju, kominukaciju, a ako ćemo gledati i sa finansijske strane, to bi vjerovatno bila neka povoljnija opcija. Naravno, dobrodošao je i stranac, ako se procijeni da može ostvariti zadatak koji se zove plasman na veliko takmičenje", tvrdi Kajtaz.

On je potvrdio da je Robert Prosinečki jedan od tri najozbiljnija kandidata za nasljednika Mehmeda Baždarevića, iako su u proteklom periodu obavljeni pregovori i sa turskim stručnjakom Fatihom Terimom i Svenom Goranom Eriksonom.

"Prosinečki je praktično jedan od ukupno tri ozbiljna kandidata. Dakle Prosinečki, Dragan Okuka i Amar Osim jedini su potvrdili da žele biti kandidati. Sa druge strane sa Terimom, odnosno Eriskonovim menadžerom obavljen je samo razgovor, ali nisu izrazili kandidaturu", istakao je Kajtaz.

Kada je riječ o Amaru Osimu, on je juče demantovao nagađanja pojedinih medija u Srbiji o mogućem preuzimanju funkcije šefa stručnog štaba Vojvodine.

"Nemam pojma otkud ta priča. Niti me je ko zvao, niti je ko pitao, niti je ikakvih razgovora bilo", kazao je Osim, koji u svojoj trenerskoj biografiji ima 11 trofeja iz Japana i BiH.

Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH trebalo bi da zasjeda 22. decembra u Zenici, ali nije isključeno da izbor selektora bude prolongiran i za narednu godinu.

"Ne moramo izabrati selektora u petak. Razgovaraćemo i tražiti najbolje rješenje. Neki od uslova koje novi strateg mora ispunjavati je i posjedovanje UEFA profi licence, poznavanje jednog stranog jezika, osvajenje titula u prethodnom radu jedna od dodatnih referenci i naravno imati autoritet", dodao je Kajtaz.

Terim otpao?

Fatih Terim više nije kandidat za selektora fudbalske reprezentacije BiH, prenosi N1 i dodaje da im je to potvrdio jedan od članova IO N/FSBiH.

Kao što se i pretpostavljalo, kao razlozi prekida kontakata sa turskim stručnjakom je činjenica da N/FS BiH vjerovatno ne bi mogao da mu da platu koju "imperator" očekuje. Isti izvor za N1 je rekao da su iz igre definitvno ispali i Klarens Sedorf i Sven Goran Erikson.