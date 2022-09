Selektor Izraela ošamario fudbalera: To je bilo milovanje

Mlada fudbalska reprezentacija Izraela plasirala se na Evropsko prvenstvo 2023. godine preko Republike Irske, ali je revanš meč igran u Tel Avivu obilježio selektor domaćih Gaj Luzon koji je ošamario svog igrača Ziva Morgana.

Izrael je do plasmana na Evropsko prvenstvo došao nakon boljeg izvođenja penala. U Tel Avivu je nakon 120 minuta bilo 0:0, a prvi meč je završen 1:1. Domaćin je ubjedljivo slavio sa bijele tačke pošto su gosti promašili tri penala iz četiri pokušaja.

Ipak, sada se više priča o incidentu koji se desio u produžecima, a Luzon je nakon meča kazao da se ne radi u šamaru.

"Pomazio sam ga. Nije to šamar. Kad udarim šamar, to se osjeti. Mazio sam ga s ljubavlju i to je sve. Bilo je to milovanje. Nema tu ničega. Razgovarali smo kao profesionalci, smijali se. Dao sam mu i kolač na kraju utakmice. Mogu reći svom igraču što poželim, sve u dobrom duhu. Idemo dalje", objasnio je selektor Izraela.